''Siamo ripartiti consapevoli degli errori che avevamo commesso'': Vanessa Incontrada spiega il ritorno di fiamma con Laurini

"Si dice che i vasi rotti non tornano più come prima, nel nostro vaso le crepe non si vedono"

Vanessa Incontrada ha ricomposto la crisi col padre del figlio Isal, venuto al mondo nel 2008. Da luglio 2023 ogni cosa si è aggiustata. La 45enne spiega il ritorno di fiamma con Rossano Laurini, 46 anni a novembre, legato a lei da 17 anni. “Siamo ripartiti consapevoli degli errori che avevamo commesso”, svela l’attrice e conduttrice a F che le regala da cover del settimanale.

La spagnola nel 2022 aveva confidato a Vanity Fair di essersi allontanata dal compagno di vita, prendendosi una pausa di riflessione. Poi, pian, piano, sul social sono comparse le foto insieme a lui: i due sono tornati a fare coppia.

"La separazione è stata necessaria per capire alcune cose che tra noi non andavano. Tra le domande che mi sono posta in quel periodo c’era: posso pensare a una vita senza di lui? Un pensiero condiviso che ci ha fatto decidere di ripartire consapevoli degli errori che avevamo commesso, per evitare di rifarli", confida la Incontrada.

Vanessa sta attraversando un momento molto intenso e passionale con Laurini. Precisa ulteriormente: "Si dice che i vasi rotti non tornano più come prima, nel nostro vaso le crepe non si vedono. Oggi stiamo vivendo un periodo molto felice”.

In passato l’artista è stata vittima di un amore tossico. “Questo mi ha dato la forza di chiudere. C'erano sempre incomprensioni, il timore di dire qualcosa che avrebbe suscitato una reazione nell'altra persona, per me era atroce, mi stava e mi stavo facendo del male”, rivela. E’ riuscita a venirne fuori e ripartire.