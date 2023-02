Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Giulio Fratini hanno voglia di romanticismo: weekend d'amore a Parigi, le foto

La showgirl 43enne parte con l’imprenditorer: festeggia il compleanno in ritardo col 30enne

I due vanno in gita anche a Versailles: l’imprenditore al part a Monte Carlo non c’era

Elisabetta Gregoraci, dopo aver festeggiato i 43 anni con un mega party organizzato dal suo ex marito Flavio Briatore a Monte Carlo, circondata da tanti vip, parte col fidanzato. La showgirl e Giulio Fratini hanno voglia di romanticismo e volano a Parigi per un weekend d’amore. Sul social, fanno ancora un po’ i timidi, ma non si nascondono affatto. La calabrese condivide alcuni scatti che la immortalano insieme all’imprenditore.

Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Giulio Fratini hanno voglia di romanticismo: weekend d'amore a Parigi. I due alla reggia di Versailles

Fratini alla festa di compleanno non c’era, forse perché impegnato col lavoro o forse perché Eli ancora non se la sente di far fraternizzare ex e attuale compagno. Al party, tra l’altro, era presente pure il figlio 12enne Nathan Falco: magari le presentazioni ‘in famiglia’ non sono ancora arrivate.

La 43enne è super chic con l'abito black a tubino

Il toscano è estasiato dalla bellezza che lo circonda

La Gregoraci tiene al riparo la sua storia e vola via insieme a Giulio, per atterrare nella Capitale di Francia. Per la coppia anche una gita nella magnifica reggia di Versailles. L’ex ‘vippona’ del GF Vip e il giovane toscano sono estasiati dalla bellezza che li circonda.

I due a cena insieme

La coppia si gode ristoranti gourmet

Elisabetta sorride accanto al suo Giulio, con cui ha rotto tutte le riserve dalla scorsa estate: finalmente nel suo cuore c’è un altro uomo oltre al piccolo Nathan. Al suo dito è pure comparso un vistoso anello: pegno d’amore del fidanzato? Tra cene romantiche a lume di candela con vista sulla Torre Eiffel e passeggiate, i giorni trascorrono in fretta.

Eli e Giulio cenano con vista sulla Tour Eiffel

"Esperienza unica”, scrive la conduttrice postando le foto della vacanza, in cui si fa vedere con look perfetti e fisico spaziale raggiante. E’ anche un assaggio per San Valentino, stavolta per lei davvero speciale.