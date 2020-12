Elisabetta Gregoraci prima di abbandonare per sempre il GF Vip bacia Pierpaolo Pretelli: guarda

Elisabetta Gregoraci ha lasciato defiinitivamente la casa del Grande Fratello Vip. La 40enne non ha accettato il prolungamento di contratto fino a febbraio e durante la ventiquattresima puntata ha salutato i suoi coinquilini. Prima di uscire c'è stato anche un bacio con il suo ''amico speciale'' Pierpaolo Pretelli.

La serata dell'uscita di Elisabetta è arrivata: l'ex di Flavio Briatore lo aveva detto subito, non sarebbe rimasta oltre il 7 Dicembre. Troppi i giorni distanti dal figlio Nathan Falco, la bella calabrese non ha avuto dubbi. Nessuna sorpresa tra i suoi coinquilini, ma Alfonso Signorini le ha riservato una puntata speciale, dedicata gran parte alla sua uscita.

Negli ultimi giorni la Gregoraci e Pretelli sono stati spediti nel Cucurio per le ultime ore insieme: coccole e tante belle parole tra i due con Elisabetta che però non vedeva l'ora di tornare a casa. Il conduttore del reality ha poi regalato ai due concorrenti una stampa del loro primo bacio, scambiato per volere del GF per una prova ricompensa. Ancora dediche e belle parole, ma Elisabetta scalpitava per uscire.

Signorini ha insistito fino alla fine per farsi dare qualche speranza su una ipotetica love story tra i Gregorelli. Alla fine ha strappato ad Elisabetta un bacio, dato a stampo all'impaziente Pierpaolo.

Poi finalmente l'arrivo in studio con la clip dei momenti più belli, i saluti dei vecchi coinquilini e l'immancabile catfight con Antonella Elia. La Gregoraci si è difesa dalle accuse di essere frenata e finta con tenacia, mentre Alfonso l'ha ringraziata per aver mostrato una parte inedita del suo carattere. Ora finalmente potrà raggiungere il figlio Nathan e l'ex marito Flavio Briatore a Dubai per recuperare tutti i giorni trascorsi a distanza.

La figura di Elisabetta ha diviso molto il pubblico, ma non possiamo negare che è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione.

Scritto da: La Redazione il 8/12/2020.