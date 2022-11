Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato paparazzati di nuovo insieme, stavolta a Milano: foto

La showgirl 42enne e Giulio Fratini passeggiano spensierati in centro

I due non si nascondono: fanno shopping tra sorrisi e selfie

Elisabetta Gregoraci sorride in strada a Milano: la showgirl 42enne cammina mano nella mano con Giulio Fratini. E’ sempre più felice insieme al nuovo fidanzato: paparazzati nuovamente ‘vicini, vicini’ da Gente, i due non si nascondono più.

Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato paparazzati di nuovo insieme, stavolta a Milano

L’imprenditore 30enne ha regalato stabilità sentimentale alla calabrese, è la prima volta dalla separazione con Flavio Briatore, avvenuta nel 2017, che Elisabetta si lascia andare alla luce del sole con un altro uomo. Quattro anni fa si era legata brevemente a Francesco Bettuzzi, ma la liaison, poi conclusa, era quasi sempre rimasta nell’ombra.

La showgirl 42enne e l'imprenditore 30enne sulla copertina di Gente

La Gregoraci l’aveva detto: se si fosse innamorata veramente, non ne avrebbe fatto mistero e così è. La complicità che mostra con Giulio è evidente, nonostante lui abbia dodici anni meno di lei. La storia ha preso il via la scorsa estate, in Sardegna, è proseguita in Sicilia, a Noto: la coppia ha trascorso qualche giorno in un resort extra lusso a Noto. Poi sono iniziati gli incontri a Firenze, dove Fratini vive. Ora è la volta di Milano, ancora una volta: erano stati avvistati insieme anche durante la Fashion Week.

Fratini reposta una storia di Elisabetta: i due non si nascondono più

Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, è amministratore delegato di Belvedere Angelico, che opera nel settore delle energie rinnovabili. Col padre Sandro, gestisce anche di hotel di lusso in Toscana: recentemente è stato inserito dalla rivista americana Forbes nella lista dei manager più talentosi under 30. Le foto che condivide sul social sempre più spesso lo ritraggono a Monte Carlo, dove Eli vive insieme al figlio 12enne Nathan Falco: ancora nessuna foto in coppia, ma è probabile che sempre più spesso lui vada da lei, di cui comincia pure a 'repostare' le storie.