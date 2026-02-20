La showgirl calabrese ha un fisico tonico e longilineo che fa invidia alla ventenni: ecco come

Confida pure come cura l’epidermide del viso, ma ammette: “La genetica ha fatto la sua parte”

Elisabetta Gregoraci è sempre in forma top. A Gente rivela i segreti di bellezza che la 46 anni le regalano un fisico che fa invidia alle ventenni. “15 minuti di esercizi al giorno”, confida al settimanale.

''15 minuti di esercizi al giorno'': Elisabetta Gregoraci svela i segreti di bellezza che a 46 anni la fanno restare al top

Il corpo che mostra spesso in tv, nelle pubblicità e sui social è pazzesco, quando le si domanda come faccia, la showgirl calabrese spiega: “La genetica ha fatto la sua parte, devo ammetterlo. Non ho mai seguito diete ferree, amo i dolci, il cioccolato. Quello che mi aiuta è una piccola routine quotidiana: 15 minuti di esercizi ogni giorno. E lo stesso approccio che condivido su Amaty, la mia app dedicata al fitness, pensata per chi ha poco tempo ma vuole prendersi cura di sé con costanza”.

Elisabetta è allo stesso modo costante nella cura della pelle del viso. Sulla sua skincare dice: “Sì, anche perché mi trucco spesso per lavoro e ho la pelle molto sensibile, quindi da trattare con cura. Uso una crema corpo idratante ogni giorno e, per il viso, non mancano mai struccante, tonico e siero prima di dormire”.

La showgirl calabrese ha un fisico tonico e longilineo che fa invidia alla ventenni: ecco come

La Gregoraci aggiunge: “Cerco di dedicarmi almeno una volta a settimana a una skincare più profonda. Alterno una maschera purificante o idratante a uno scrub delicato”. Si protegge dal sole: “Ho iniziato a usarla tardi, ma adesso non posso più farne a meno. In estate sono molto precisa: Spf 50 sul viso e 30 sul corpo. In inverno la utilizzo soprattutto sul viso”.

Sul make up Elisabetta è versatile: “Mi piace testare prodotti e provare modi diversi di truccarmi. Anche se ho i mei ‘mai più senza’: lipgloss, burro di cacao, mascara e un leggero tratto di matita nera”.

Confida pure come cura l’epidermide del viso, ma ammette: “La genetica ha fatto la sua parte”

Sui capelli sempre lunghi Eli chiarisce: “Quando sono sui set foto-grafici oso di più: nel trucco gioco con i colori e mi piace sperimentare con i capelli. Una volta ho portato addirittura un caschetto corto, ma era temporaneo! Non chiedetemi di tagliarli davvero... per ora è un no sicuro”.