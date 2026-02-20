''Fake news'': Gabriel Garko smentisce di voler allargare la sua famiglia col marito Giorgio

Dopo i gossip su una possibile adozione, l’attore 53enne affida alle sue Storie lo sfogo

Gabriel Garko interviene a piedi uniti nelle sue Storie. Smentisce di voler allargare la sua famiglia col marito Giorgio. Dopo i gossip su una sua possibile adozione, l’attore affida ai social il duro sfogo: “Fake news”.

“Come purtroppo ormai consuetudine, le fake news si sostituiscono alla realtà al mero scopo di prendere in giro i lettori, scatenare i loro commenti più disparati e puntare alla viralità”, esordisce il 53enne.

“Tenuto conto della delicatezza dei temi, quali la maternità surrogata, l’adozione, eccetera, - sottolinea Garko - mi preme chiarire che non ho alcuna intenzione di allargare la mia famiglia e smentisco categoricamente quanto riportato da alcune testate giornalistiche”.

Gabriel ha sposato il 40enne avvocato che gestisce un b&b in Sicilia circa due anni fa in gran segreto, rivelando le nozze in tv solo a fine gennaio scorso. Al Corriere della Sera, parlando della sua voglia di privacy, ha spiegato: “Della mia vita privata ho sempre parlato molto poco. Anche quando ho fatto il coming out, poi non sono stato tutti i giorni a ribadirlo e raccontarlo. Non mi piace l’esibizione dei sentimenti e per questo il matrimonio l’ho voluto fare in maniera totalmente segreta: mi sono voluto dare da solo prova che se uno vuole essere riservato ci riesce".