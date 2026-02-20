''Non ci sarò'': Achille Costacurta smentisce di essere nel cast del prossimo GF Vip, la lista dei possibili concorrenti

Il 21enne in un video social parla di ‘fake news’: sembrerebbe certa la partecipazione di Guendalina Tavassi

Tanti altri i nomi dei possibili inquilini: opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli

Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e dell’ex asso della difesa del Milan Billy, smentisce di essere nel cast del prossimo GF Vip. “Non ci sarò”, dice il 21enne in un video pubblicato sul suo profilo social. La lista dei possibili concorrenti, intanto, è lunga. Il reality show condotto nuovamente da Ilary Blasi dovrebbe partire il prossimo 10 marzo su Canale 5. Opinioniste in studio dovrebbero essere Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

“No, è una notizia ‘fake’: non andrò a fare il GF Vip - spiega Achille - Tutti i miei amici me lo stanno chiedendo. Mi era stato proposto dall’assistente di Alfonso Signorini, ma in questo momento non credo faccia per me…”. E la chiude qui.

Parrebbe invece certa la presenza di una ex gieffina, Guendalina Tavassi, che sul suo profilo Instagram fa sapere solo che “qualcosa bolle in pentola”, ma non si sbottona. Tra i possibili inquilini della casa, potrebbero esserci Adriana Volpe, Antonella Elia, la giornalista e conduttrice Claudia Peroni, gli ex volti di Temptation Island Raul Dumitras, Arianna Mercuri e Sarah Esposito, la concorrente di Masterchef Italia 15 Alessia Scita, il Bonus di Avanti un altro Andrea De Paoli e il ballerino, coreografo ed ex professore di Amici Raimondo Todaro. E ancora: Franco Oppini, lo storico volto de Le Iene Marco Berry e la conduttrice e imitatrice Francesca Manzini.