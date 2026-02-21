''Non è stato facile, soprattutto per me e mio fratello'': Chanel Totti rompe il silenzio sulla separazione dei famosi genitori

La ragazza, 18 anni, ha rilasciato una rarissima intervista

Al Corriere della Sera ha parlato della sua esperienza a Pechino Express

Poi ha affrontato anche il tema del divorzio tra i famosi genitori, Ilary Blasi e Francesco Totti

Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha rilasciato una rarissima intervista, al Corriere della Sera, in vista della messa in onda di “Pechino Express”.

La 18enne è infatti tra i protagonisti della nuova edizione del reality condotto da Costantino della Gherardesca, che andrà in onda su Sky e NOW a partire dal prossimo 12 marzo.

Insieme all’amico d’infanzia Filippo Laurino, figlio della storica manager di sua mamma, forma la coppia de “I Raccomandati”.

Chanel Totti, 18 anni, è tra i protagonisti della nuova edizione di "Pechino Express"

“In verità io non pensavo che avrei mai partecipato a qualsiasi programma, o almeno a questa età. Non era nelle mie intenzioni. Nel caso di Pechino è nato tutto come un gioco, con Filippo che mi ha trascinata. Fino all’ultimo pensavo stesse scherzando, sono sincera. Perché la tv, lo ripeto, non era tra i miei piani. Abbiamo fatto il provino per gioco e per curiosità. E alla fine ci hanno presi”, ha spiegato al quotidiano.

Cosa vede nel suo futuro? “Al momento sto studiando, faccio l’università. Non so quello che farò nel futuro, sono concentrata sugli studi. Essendo ancora piccola, non ho le idee chiare. Il mio corso di studi ha a che fare con la comunicazione”.

Usa Instagram, pubblica foto ma difficilmente la si sente parlare: “Non pubblico mai la mia vita privata ma solo quello che voglio far sapere. Non mi espongo più di tanto e mi stupisco quando, per strada, vedo gente che mi guarda con curiosità... qualcuno mi fa anche foto di nascosto. Io mi chiedo il perché: un conto sono mia madre e mio padre, ma io? Perché c’è attenzione su di me?”.

Sul nome dato alla coppia che forma con Filippo (appunto, “I Raccomandati”) ha detto: “È un nome che ci rappresenta... abbiamo usato l’autoironia. Io e Filippo abbiamo pensato: se non ce lo diciamo da soli, ce lo diranno gli altri, quindi abbiamo prevenuto. Io mi prendo in giro da sola, scherzo molto, ma non mi interessa quello che pensa la gente, non c’è bisogno di dimostrare niente a nessuno”.

Chanel ha spiegato di stare studiando all'università e non sa ancora esattamente cosa l'aspetta nel suo futuro professionale

Lei si sente davvero “raccomandata”? “Fino a un certo punto. Dopo il quale te la devi vedere tu. I miei non mi hanno mai spianato la strada, ci hanno sempre fatti tutti sudare”.

Chanel ha rivelato di somigliare caratterialmente molto più alla madre che al padre: “Totalmente a mamma, dovendo fare un paragone tra lei e papà. Io sono più rompiscatole ma come lei, se devo dire qualcosa non mi tengo un cecio in bocca. Papà è di meno parole”.

Ha rivelato anche cosa le hanno detto i genitori quando ha comunicato loro che avrebbe preso parte a “Pechino Express”: “Erano entrambi contentissimi e molto curiosi di vedermi in un contesto così. Il consiglio è stato di essere me stessa, di mettercela tutta e divertirmi. È un’esperienza che ti capita una volta nella vita”.

E’ arrivata anche una domanda sulla separazione dei genitori. Chanel ha ammesso che non è stata una cosa facile da affrontare.

Chanel con mamma Ilary Blasi

“Non siamo né la prima né saremo l’ultima famiglia che attraversa questa cosa. Purtroppo succede e le cose davvero brutte sono altre. Però è ovvio che essendo una famiglia sotto i riflettori non è stato facile, soprattutto per me e mio fratello (Cristian, 19 anni, ndr), visto che siamo riusciti a preservare la mia sorellina, essendo piccola”.

“Solo noi sappiamo come sono andate le cose, al netto di quello che dicono gli altri. Ma aver affrontato questa situazione quando ero ancora più piccola, non è stato facile. La gente parla, specie sui social, ma dietro quei telefoni c’eravamo noi: alla fine in casi come questi ci vanno a rimettere i figli, oltre che i genitori”, ha continuato.

Lei in questa delicata fase ha sostenuto entrambi i genitori: “Sì assolutamente, ma perché io penso che in quei momenti i figli debbano stare vicino ai propri genitori, nonostante tutto. Non dando importanza a persone terze o a chi vuole fare polemica. In quei momenti c’eravamo solo noi”.