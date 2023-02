Elodie su di giri in tv dopo Sanremo: ''Quattro mesi d'inferno, sono traumatizzata dalla vita''

La cantante 32enne a Domenica In è sensualissima con la tutina rossa aderente in lycra

Ha festeggiato alla grande: “Chiedo scusa se ho importunato qualcuno stanotte, mi sono buttata sulla gente, non so…”

Elodie ha festeggiato alla grande dopo la finale di Sanremo. La cantante, dopo una notte infinita, arriva in tv, a Domenica In, su di giri. E’ sensualissima con indosso una tutina rossa aderentissima in lycra. A Mara Venier fa capire che la sua notte è stata insonne e assolutamente ‘brava’. “Come sto? Traumatizzata dalla vita. Chiedo scusa se ho importunato qualcuno stanotte, mi sono buttata sulla gente, non so…”, svela. E poi confessa: “Ho passato quattro mesi d’inferno”.

La romana 32enne, ex volto di Amici, ha incantato all’Ariston con la sua bella canzone, “Due”, e i suoi look, anche se si è piazzata solo nona in classifica. Davanti alle telecamere ammette di essere molto stanca. "Non vedo l'ora di andare a casa mia a dormire - chiarisce - Ho passato quattro mesi d'inferno per Sanremo. Non uscivo, sono stata un soldatino. Il motivo? Per prepararmi al meglio, ci tengo a fare le cose bene”.

Nonostante sia traumatizzata per la stanchezza e i festeggiamenti dopo la finale, Elodie, felicemente fidanzata con Andrea Iannone, però confida: “Questo è un momento stupendo della mia vita, sono felicissima. Soprattutto adesso che sono diventata donna sarà sempre più bello, dai trenta anni in poi: non vedo l’ora di averne quaranta e poi cinquanta. Non ho paura di invecchiare”. Il pubblico non le crede, allora lei precisa: “A venti anni ho sofferto come un cane, pure a dodici. Ora sono più consapevole e forte, questo intendevo”.

Si esibisce con la sua "Due"

La Venier le domanda che idea si sia fatta delle donne fuori dal podio a Sanremo: “E' un problema che si può risolvere. Marco è stato carinissimo. Non è una questione di genere per forza, magari sono piaciute di meno”.