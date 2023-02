La modella e conduttrice radio 30enne e il comico 68enne stanno insieme da quasi cinque anni

A Pomeriggio 5 Barbara d’Urso garantisce per loro: “So che si amano”

Romina Pierdomenico, 30 anni, a Pomeriggio 5 parla della sua storia con Ezio Greggio, di quasi 40 anni più grande di lei. A Barbara d’Urso la modella e conduttrice radio confessa: “Ho subito bullismo”.

Romina Pierdomenico parla della storia con Ezio Greggio, quasi 40 anni più grande di lei: ''Ho subito bullismo''

Romina e il comico 68enne stanno insieme da quasi cinque anni e niente pare scalfire il loro sentimento, men che meno la differenza d’età. Carmelita garantisce per loro: “Sono testimone del fatto che Ezio e Romina si amano. Ci incontriamo la sera e li vedo insieme”. Molti, però, non approvano e giudicano malissimo il legame tra i due, soprattutto sui social. "Ho subito bullismo a causa di chi giudica con gli occhi e non con l'intelligenza", ammette la Pierdomenico.

Romina poi aggiunge: “Sono molto low profile, non pubblico molte cose con Ezio e ho le mie attività, diverse dalle sue. Abbiamo delle passioni in comune e stiamo bene insieme ma non è castrante nella mia vita. Non mi limita".

A Pomeriggio 5 Barbara d’Urso garantisce per loro: “So che si amano”

“Ci siamo incontrati per la prima volta a Montecarlo nel 2015. Poi, nel 2018, mi ero appena lasciata in modo orribile con un coetaneo che mi aveva tradita e Ezio ha iniziato a scrivermi su Instagram - racconta Romina - All’inizio mi sono fatta delle domande, mi chiedevo che cosa volesse dirmi un uomo così grande e pieno di donne. L'ho fatto sudare circa un mese e poi gli ho risposto. Ci siamo dati appuntamento per il 4 luglio e il destino ha voluto che ci incontrassimo casualmente il 3 per strada. Mentre sbloccavo la bici a noleggio e lui mi ha notato passando con la macchina".

La Pierdomenico poi rivela: “Il primo bacio me lo ha dato alla seconda sera e stiamo insieme da quasi cinque anni. Ci teniamo testa, abbiamo due caratteri di fuoco. Litighiamo spesso ma andiamo molto d'accordo. All'inizio io ero più gelosa, adesso lui lo è di più”.

La modella e conduttrice radio 30enne e il comico 68enne stanno insieme da quasi cinque anni, lo dice orgogliosa in tv

L’abruzzese vorrebbe sposarsi con Greggio: “Al matrimonio qualche volta ci ho pensato. Perché no? Sarebbe carino. La nostra è una storia autentica e sana. Non viviamo insieme e forse il segreto è anche quello”.