La cantante ne aveva parlato a Le Iene, ora, con moltissima autoironia, lo ribadisce

Lei, 35enne sensuale e ammiccante, è alta circa 168 centimetri e pesa 57 chilogrammi

Per la sua altezza, 168 centimetri, porta sicuramente un numero importante di scarpe. “Ho il 41…”, ammette. Elodie ai microfoni di Witty Tv torna sul complesso dei suoi piedi esageratamente grandi.

''Ho il 41…'': Elodie torna sul complesso dei piedi esageratamente grandi

La 35enne romana già a Le Iene aveva parlato delle estremità “ingombranti”. “Ho sempre avuto un complesso per i miei piedi: sono molto grandi e fino a qualche tempo fa compravo un numero in meno. Prendevo il 40 perché il 41 mi sembrava… aggressivo!”, aveva svelato.

La cantante ne aveva parlato a Le Iene, ora, con moltissima autoironia, lo ribadisce

La cantante adesso, con molta autoironia, lo ribadisce col sorriso sulle labbra. “Sono molto autoironica, mi piace molto scherzare e prendere in giro tutti, gli altri e me. Mi piace scherzare su tutto e se posso prendermi in giro lo faccio, a partire dai piedi, che sono molto grandi: porto un 41 e questa cosa mi fa molto sorridere”.

Lei, 35enne sensuale e ammiccante, è alta circa 168 centimetri e pesa 57 chilogrammi

“Poi i peli… Se ho i peli sui piedi? Sì! Ma oggi li ho tolti”, confida ancora la Di Patrizi, attirando su di sé le attenzioni di tutti i numerosi feticisti, veri cultori per la maggioranza dei piedi delle star e non solo…