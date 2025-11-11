Raffaella Fico e Armando Izzo rivelano come si chiamerà il bambino che lei porta in grembo: ecco il nome scelto

La showgirl 37enne e il calciatore 33enne con il gender reveal hanno scoperto che il fiocco sarà celeste

L’ex gieffina è già madre di Pia, 12 anni, avuta dall’ex Balotelli: la ragazzina è entusiasta dell’arrivo del fratellino

Raffaella Fico e Armando Izzo, dopo il gender reveal che ha svelato il sesso del nascituro, un maschietto, rivelano come si chiamerà il bambino che lei porta in grembo. Il nome scelto per il bebè sarà Vincenzo Jr., in onore del padre del calciatore 33enne, difensore del Monza.

Lo sportivo, nato a Scampia, ha raccontato la sua difficile infanzia a Cronache di spogliatoio nel 2023. Il padre è scomparso prematuramente. “Lui, come si dice a Napoli , faceva 'o magliar', partiva in macchina e vendeva biancheria. E mi portava a casa palloni da ogni città in cui andava. Quando tornava mi faceva un fischio, io scendevo coi miei cugini e mio fratello e giocavamo. Usavo scarpe nuove da 70 euro e mia madre si arrabbiava”, aveva confidato.

“In 3 mesi la leucemia ce lo ha portato via a ci siamo trovati soli - aveva aggiunto - O reagisci... E mia madre lo ha fatto: è una leonessa, crescere 4 figli e lavorare per 6 euro all'ora ci ha fatto capire tanto. E' quello il vero amore verso chi vuoi bene. Quando ho comprato casa a mia madre mi sentivo un uomo realizzato, non c'è cosa più bella di dare una gioia a chi ami. Mi butterei da un balcone per loro”.

Il bimbo che avranno sarà il terzo per Izzo, che dall’ex moglie ha avuto due figli. Raffaella Fico è già madre di Pia, 12 anni, avuta dall’ex Balotelli. La 37enne è pazza di Armando. In un post in cui condivide le foto con lui dopo la festa per il gender reveal, scrive: “Auguro a tutti voi di trovare l’amore, quello vero che non si cerca, quando ormai hai rinunciato, eccolo che arriva, come un fulmine al ciel sereno e ti stravolge meravigliosamente la Vita, regalandoti emozioni uniche e mai provate prima…”.