Elodie, criticata per il video sexy, replica: 'Sono una smandrappona orgogliosa perché...'

Elodie si sfoga. Criticata in un articolo online in cui le si dà della ‘smandrappona’ per il videoclip del suo nuovo singolo, “Bagno di mezzanotte”, in cui è sexy e audace, la cantante romana 31enne replica e sottolinea: “Sono una ‘smandrappa’ orgogliosa”. Poi l’ex volto di Amici spiega il perché.

VIDEO

Il video della canzone ha totalizzato più di 300mila visualizzazioni in pochissimo tempo: il ricavato della vendita supporterà tra l'altro i progetti di Save The Children in Ucraina. Elodie piace, per la sua musica, per la sua bellezza conturbante e anche per la sua anima solidale.

Sul social, nelle IG Stories, la Di Patrizi chiarisce: “Non mi sento offesa. Io sono una donna libera, mi piace il mio corpo e mi piace mostrarlo. Ho fatto la cubista tanti anni, sono abituata, me ne hanno dette di tutti i colori".

Poi nel suo sfogo però precisa: "Io sono una smandrappa orgogliosa, ma mi spiace quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini piccoli, confusi e spaventati. Io sono sfacciata e lo sarò sempre. All'estero è normale. Andiamo a prendere i video di Madonna di trent'anni fa: è normale. Non c'è niente di male. E' un modo per esprimersi. Le chiappe si vedono anche al mare… E comunque non si scrivono certe cose, è proprio da vili”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/3/2022.