La cantante 38enne sul social si lascia andare a un momento di grande sconforto

Un ricordo di 6 anni prima la fa commuovere fortemente

Emma Marrone si lascia andare a un momento di grande sconforto sul social: un ricordo di 6 anni prima la fa commuovere fortemente. “Ho il cuore il mille pezzi”, confessa la cantante 38enne. Sente fortissima la mancanza dell’amato padre, scomparso il 5 settembre scorso a causa della leucemia.

Emma Marrone confessa: ''Il mio cuore rotto in mille pezzi''. Ecco perché

Emma condivide lo screenshot di una chiamata fatta ai genitori l’8 dicembre 2016: il papà e la mamma erano ad Aradeo, il suo paese natale in Salento, in Puglia, lei a Roma. "Oggi Instagram mi ricorda quanto il mio cuore sia rotto in mille pezzi - scrive - E quanto ca*zo mi manchi papo mio. Quanto ca*zo mi manchi”.

Un ricordo di sei anni fa la fa commuovere: la 38enne sente forte la mancanza del padre, morto lo scorso settembre

La Marrone ha una voragine nel cuore, la scomparsa del genitore, un punto fermo nella sua vita, l’ha devastata e ancora cerca di riprendersi. A fine novembre, sul palco dell’evento Luce a Firenze, l’ex volto di Amici ha detto sul padre: “Sono troppo arrabbiata con la vita perché quando ti succedono cose così enormi, tragiche, è come se si resettasse tutto quello che sei stata e che hai fatto, io so chi ero prima quando avevo tutta una vita intorno a me, avevo lui. Adesso che lui non c'è più sono un'altra persona e lo sto scoprendo ogni giorno perché la vita ti cambia tutto, all'improvviso. E’ come se rincominciasse tutto daccapo. Io oggi devo riscoprire chi sono. Sono appena nata”.