Giulia De Lellis svela che la figlia è bionda con gli occhi verdi e poi spiega: 'Ecco perché non la mostro sui social'

La 29enne risponde alle domande dei followers sul parto e sulla figlia

La bimba avuta dal rapper Tony Effe sembra essere la copia del papà

Giulia De Lellis sta vivendo un momento speciale da quando è diventata mamma della piccola Priscilla, avuta insieme al celebre rapper Tony Effe. La 29enne non ha mai pubblicato il suo volto sui social. Ecco perché...

Giulia De Lellis risponde alle domande dei followers

''Le cose belle le proteggo. Ho imparato a fare questa cosa e mi fa sentire meglio. La percepisco più al sicuro così'', ha spiegato l'influencer su Instagram rispondendo alle domande dei followers mentre tornava dalla vacanza sulla neve insieme alla sua famiglia.

La 29enne è diventata mamma il 7 ottobre

La coppia ha desiderato sin da subito un bimbo

L'influencer ha ammesso che la gravidanza non le manca affatto: ''È un miracolo straordinario, ma non è affatto piacevole. Un'opinione impopolare o forse è qualcosa che nessuna dice, anche se non so il perché''. Poi i dettagli su Priscilla: Giulia sin dall'inizio ha ammesso che sua figlia assomiglia di più al papà Nicolò Rapisarda, in arte Tony Effe. ''Vorrei dire che è una "mini me", ma è tutta il papà. E udite udite, ora vi sciocco: abbiamo fatto una figlia bionda con gli occhi verdi''.