Anna Tatangelo trascorre le feste in famiglia a Sora in attesa del parto: guarda

La 38enne dopo Andrea, 15 anni, sta per avere una bambina dal compagno Giacomo

La cantante ha deciso di rilassarsi a Sora in attesa del parto della piccola Beatrice

Anna Tatangelo in dolce attesa per la seconda volta, si rilassa a Sora aspettando la piccola Beatrice. La cantante è apparsa sui social dopo mesi di assenza: è stato il fratello Giuseppe a condividere lo scatto insieme alla 38enne. La cantante, già madre di Andrea, 15 anni, che ha avuto dalla relazione con Gigi D'Alessio è raggiante mentre si gode gli ultimi giorni con il pancione, a Verissimo aveva detto: ''Mi faccio il regalo di Natale, il bambino nascerà a dicembre. Mio figlio Andrea mi è molto vicino in questo periodo e non vede l'ora che arrivi questa nascita. La gravidanza ha amplificato il nostro legame''.

Anna Tatangelo sta per diventare di nuovo mamma

La Tatangelo è in una nuova fase della sua vita, l'arrivo di una femminuccia che si chiamerà Beatrice la riempie di gioia. Il padre della bambina è Giacomo Buttaroni, ex calciatore che ha anche allenato la squadra dove giocava Andrea, il primo figlio di Anna. La cantante fa coppia fissa con lui dal novembre 2024. ''Giacomo è felicissimo - aveva detto a Verissimo- lui è estraneo al mondo dello spettacolo e non ci vuole entrare. Preferiamo tenere riservata la nostra vita privata. Ci siamo trovati sugli stessi valori: approcciamo le cose con semplicità. Con il suo modo di fare mi ha fatto ricredere su tante cose. Da sempre ho dovuto giustificare in pubblico ogni mia scelta, ora vivo tutto in maniera diversa, più libera. Quando le cose le tieni per te le vivi in maniera più intensa''.