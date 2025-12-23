Sonia Bruganelli scrive una dedica commovente per il compleanno della primogenita Silvia: guarda

La 51enne sui social si lascia andare a dolcissime parole per la primogenita

Dopo il matrimonio con Paolo Bonolis adesso Sonia è legata ad Angelo Madonia

Sonia Bruganelli sui social si lascia andare alla commozione e scrive dolci parole per la figlia Silvia che il 23 dicembre compie 22 anni. Per la primogenita avuta da Paolo Bonolis, la 54enne ha pubblicato un tenero post con la foto di Silvia da piccola.

Il dolce post di Sonia Bruganelli

''Mi hai reso madre. Hai stravolto la mia vita. Mi hai sorriso dopo mesi. Ti ho sorriso dopo mesi. Ho avuto paura di perderti. Mi hai persa più volte. Sei molto ma molto di più di ciò che avrei mai immaginato. Sono stata molto ma molto meno di ciò che avresti meritato da subito. Sono anni ormai che siamo finalmente NOI e oggi per me il 23 dicembre è il giorno in cui la Vita ha voluto regalarmi ME STESSA''.

La primogenita ha compiuto 22 anni

Nell'ultimo periodo Sonia ha raccontato spesso le difficoltà incontrate negli anni per i problemi di salute della 22enne dovuti a una grave cardiopatia congenita che l'ha costretta a un intervento chirurgico al cuore subito dopo la nascita. Sonia e Paolo hanno avuto altri due figli Davide e Adele e dopo la separazione sono rimasti a vivere in due case comunicanti, proprio per il bene dei figli.