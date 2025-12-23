Enrique Iglesias e Anna Kournikova annunciano la nascita del loro quarto figlio

- La tennista e il cantante hanno allargato ancora la famiglia
- La coppia è legata dal 2001 ed è inseparabile
Il cantante Enrique Iglesias ha annunciato la nascita del suo quarto figlio. Il 50enne e la sua compagna Anna Kournikova, 44 anni, hanno pubblicato una foto del loro neonato sui social media e sono stati inondati di messaggi di congratulazioni nel giro di pochi minuti. La coppia è già genitori di due gemelli, Lucy e Nicholas, e di una figlia, Mary.
La didascalia della foto riporta la data di nascita del loro bambino, "17/12/2025", e le parole "Il mio raggio di sole". Devono ancora rivelare ulteriori dettagli, come il sesso e il nome del bambino. Fan e amici si sono congratulati con la coppia sui social per questo nuovo capitolo della loro vita. Enrique Iglesias e Anna Kournikova si sono incontrati per la prima volta nel 2001, mentre Enrique stava girando il video musicale per la sua canzone "Escape". Anna ha preso parte alle riprese e la loro alchimia si è trasformata in amore. Hanno iniziato a frequentarsi poco dopo e da allora hanno avuto tre figli, ma non si sono mai sposati.
Mentre Enrique ha venduto oltre 100 milioni di dischi nel corso della sua carriera pluridecennale, Anna è un'ex tennista professionista, modella e personaggio televisivo.