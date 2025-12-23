Enrique Iglesias e Anna Kournikova annunciano la nascita del loro quarto figlio

La tennista e il cantante hanno allargato ancora la famiglia

La coppia è legata dal 2001 ed è inseparabile

Il cantante Enrique Iglesias ha annunciato la nascita del suo quarto figlio. Il 50enne e la sua compagna Anna Kournikova, 44 anni, hanno pubblicato una foto del loro neonato sui social media e sono stati inondati di messaggi di congratulazioni nel giro di pochi minuti. La coppia è già genitori di due gemelli, Lucy e Nicholas, e di una figlia, Mary.

Quarto figlio per la coppia formata da Enrique Iglesias e Anna Kournikova

La didascalia della foto riporta la data di nascita del loro bambino, "17/12/2025", e le parole "Il mio raggio di sole". Devono ancora rivelare ulteriori dettagli, come il sesso e il nome del bambino. Fan e amici si sono congratulati con la coppia sui social per questo nuovo capitolo della loro vita. Enrique Iglesias e Anna Kournikova si sono incontrati per la prima volta nel 2001, mentre Enrique stava girando il video musicale per la sua canzone "Escape". Anna ha preso parte alle riprese e la loro alchimia si è trasformata in amore. Hanno iniziato a frequentarsi poco dopo e da allora hanno avuto tre figli, ma non si sono mai sposati.

La coppia ha altri tre figli

Mentre Enrique ha venduto oltre 100 milioni di dischi nel corso della sua carriera pluridecennale, Anna è un'ex tennista professionista, modella e personaggio televisivo.