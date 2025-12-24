Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati in comune a Pesaro: guarda la sposa in tuta e sneakers

La cestista e modella ha detto sì al fidanzato dopo la proposta sul campo di basket

La coppia si è unita con rito civile in attesa della grande festa in programma a giugno

Un Natale da marito e moglie per la cestista e modella Valentina Vignali e il pesarese Fabio Stefanini che hanno sorpreso tutti sposandosi con rito civile a Pesaro il 23 dicembre. In attesa del 21 giugno 2026, data dell'annunciato sì al Castello di Bracciano, la coppia ha celebrato il rito civile in Municipio. A sposarli è stato il presidente del consiglio comunale Enzo Belloni.

Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati a Pesaro

Tra i testimoni anche il cane della coppia, il golden retriever Muffin. L'amore tra i due è nato proprio sui campi di basket, da sempre passione di entrambi. Per il grande giorno con comune sono arrivati entrambi con look sportivo: tuta bianca con velo in testa per la 34enne e nera per il 32enne, entrambi con le iconiche Air Jordan ai piedi.

La cestista è stata accompagnata dalla nonna

La coppia ha festeggiato in attesa del grande evento a Giugno 2026

Fabio Stefanini, classe 1993 è un giocatore di basket dell’Avellino che vanta un passato in diverse squadre tra cui Reyer Venezia, Senigallia, Piombino, Piacenza, Empoli, Lecco e Ragusa. Con Valentina Vignali si è fidanzato per la prima volta nel 2011, ma dopo due anni la loro storia si è interrotta, quando lei ha scelto di lasciare la sua città natale, Rimini, per inseguire il sogno da atleta. I due si sono persi di vista fino a ritrovarsi nell’estate del 2024, dopo oltre dieci anni. Un ritorno di fiamma che li ha portati direttamente al matrimonio.