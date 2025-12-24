Belen Rodriguez torna su Rai 1 e incanta il pubblico e gli ospiti di 'Cena di Natale' con Antonella Clerici

La showgirl argentina è una delle protagoniste della trasmissione natalizia

Bellissima e divertente racconta le sue tradizioni per le feste in Argentina

Belen Rodriguez torna in tv nella prima serata di Rai 1 che celebra le feste ormai imminenti con la trasmissione Cena di Natale – La festa della cucina italiana. Lo show condotto da Antonella Clerici è un modo per festeggiare in anticipo il Natale insieme ai telespettatori nella serata dell’antivigilia e un’occasione per celebrare il traguardo raggiunto dalla cucina italiana, riconosciuta tra i patrimoni culturali immateriali dell’umanità dell’UNESCO. Oltre a Belen ci sono chef stellati e cantanti famosi.

Belen su Rai 1 con Gianni Morandi

Belen è una delle protagoniste al centro dello studio dove c'è la grande tavolata imbandita a festa attorno alla quale si alternano i tanti ospiti di Antonella Clerici. La Rodriguez è apparsa in grande forma e ha incantato i telespettatori grazie alla sua bellezza e all’eleganza dell’abito nero indossato. "Il nostro Natale è come al sud Italia, siamo in tanti e balliamo fino alla mattina per poi buttarci in piscina e c’è sempre qualcuno vestito da Babbo Natale" ha raccontato la showgirl argentina che è anche protagonista di un siparietto divertente. Mentre si esibiva con Nek, infatti, ha distratto lo Chef Antonino Cannavacciuolo con la Clerici che ha colto l’attimo: "Ho visto che ti sei distratto per Belen".

La Rodriguez elegantissima in nero

La showgirl ha duettato anche con Nek

Lo show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici

Poi un duetto con Gianni Morandi, per la gioia di mamma Veronica Cozzani che applaude da casa.