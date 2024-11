Enzo Paolo Turchi in lacrime al Grande Fratello, abbandona la Casa per sempre, compare in diretta anche la figlia: le immagini

La produzione aveva parlato di un’uscita momentanea, invece il coreografo 75enne ‘si arrende’

L’11 novembre era uscito dalla porta rossa, in diretta tv torna e spiega le sue ragioni

Non ce l’ha fatta a rimanere. Nonostante la produzione l’11 novembre avesse parlato di un’uscita momentanea, così non è stato. Enzo Paolo Turchi scoppia in lacrime al Grande Fratello: abbandona la Casa per sempre. In diretta tv spiega le sue ragioni agli altri inquilini. Fuori c’è anche la figlia Maria ad aspettarlo, insieme alla moglie Carmen Russo.

Enzo Paolo Turchi in lacrime al Grande Fratello, abbandona la Casa per sempre, compare in diretta anche la figlia

Già il mese scorso il 75enne era pronto a dare forfait, poi l’entrata provvisoria al GF di Carmen lo aveva stoppato: la 65enne gli aveva chiesto di rimanere, nonostante lui sentisse lancinante la mancanza della loro bimba di 11 anni. Stavolta l’addio al reality è definitivo.

Enzo Paolo torna nella Casa per annunciare il ritiro e spiegare tutto agli altri davanti alle telecamere. "Purtroppo accade... la mancanza della famiglia, della mia vita, di mia figlia”, dice davanti alla porta rossa. "Ho sentito che qualcuno ha detto che io vado via perché c’è una commedia, ma è finita. Io esco solo per la mia famiglia. Dopo aver risolto dei problemi molto gravi. La mia uscita è definitiva”, aggiunge.

La produzione aveva parlato di un’uscita momentanea, invece il coreografo 75enne ‘si arrende’

“Noi c’eravamo ripromessi che, nel caso lo avessi deciso, lo avresti fatto senza teatrini e io questo l’ho molto apprezzato. Alla fine era giusto così, sarai tu a dirlo ai tuoi compagni stasera”, gli sottolinea Alfonso Signorini. Il ballerino entra così in Casa.

L’11 novembre aveva varcato la porta rossa, in diretta tv torna e spiega le sue ragioni, poi corre dalla sua Maria, 11 anni

I concorrenti lo guardano piangere e si commuovono a loro volta. “Ciao ragazzi, è chiaro… lascio la Casa. La mia famiglia mi manca moltissimo. Ho cercato di nascondere, ma non è stato facile. Ho sempre detto che il GF l’ho vinto quando mi hanno chiamato e ogni settimana che ho superato problemi molto gravi che avevo dentro. Li ho risolti anche grazie a voi che mi avete dato la forza perché è stata dura. Tutti mi avete dato forza. Io spero di avervi lasciato qualcosa che possa servirvi nella vita. Non ho dato consigli, ho solo portato la mia esperienza, tramandandovi la mia esperienza. Che posso dirvi?”, gli comunica Enzo Paolo.

In lacrime continua: “Tutto quello che mi avete dato mi è servito moltissimo. Non ho dimenticato i miei problemi ma sono finalmente riuscito a parlarne con qualcuno, senza alcun interesse. Questo è solamente un gioco. Grazie ad Alfonso e al Grande Fratello che mi hanno dato questa bella possibilità di salutarvi. Forse tornerò per farvi qualche lezione di ballo. Adesso però devo davvero andare e non cambiate".

Fuori ad attenderlo c'è anche la moglie Carmen Russo, 65 anni

Signorini lo sostiene: “Parlo di te come uomo, non come concorrente. Sei entrato in una maniera ed esci con qualche certezza in più. Faccio mio il tuo desiderio. Tutto quello che hai organizzato a livello di ballo è stato molto piacevole per il pubblico e quindi potrai entrare nella Casa per farlo. Ora ti dico una cosa, guarda chi c’è in passerella”. Il ballerino vede la figlia Maria, corre fuori a riabbracciarla. Con la ragazzina c’è pure Carmen Russo. Sono tutti emozionati e felici di ritrovarsi uniti.