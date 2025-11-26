''Forse aver avuto genitori famosi l’ha infastidita'': Enzo Paolo Turchi spiega perché la figlia Maria gioca a calcio

La 12enne non segue le orme di mamma e papà, celebri nel mondo della danza

Il 76enne racconta della passione bambina avuta con Carmen Russo, 66 anni

Enzo Paolo Turchi si mette a nudo nella lunga intervista a Libero. Ripercorre la sua carriera, parla di tv e poi rivela un pezzetto di privato. Il 76enne, ballerino e coreografo, spiega perché la figlia Maria gioca a calcio. La 12enne ha deciso di non seguire le orme dei genitori: la danza non le interessa. “Forse aver avuto genitori famosi l’ha infastidita”, svela.

Maria, che a febbraio 2026 spegnerà 13 candeline, è capitana di una squadra di calcio. L’artista racconta della passione della bambina avuta da Carmen Russo, 66 anni e chiarisce: “Gioca alla Due Ponti, è l’unica femmina tra i maschi. Fino ai 14 anni le squadre sono miste”.

“Non ha seguito le nostre orme: forse perché aver avuto genitori famosi un po’ l’ha infastidita. Lei giustamente vuole essere sé stessa”, aggiunge poi Enzo Paolo. E’ molto fiero della ragazzina. “Suona la batteria, il pianoforte, è sveglia. Ma il calcio l’ha conquistata più di tutto - prosegue - Nel suo caso dev’essere stata l’onda di Maradona! Quando nacque la prese in braccio. Ci sono le foto! Lei era proprio una gnocchettina... Io ci credo a queste cose”.