Alessandra Amoroso mamma dolcissima in treno con in braccio la figlia Penelope di 2 mesi e mezzo: la foto

La cantante salentina 41enne scrive parlando della 39enne e della bimba: “La pezza e la pezzettina di cuore”

Non si vedeva più dallo scorso inizio ottobre, quando aveva portato la piccola in uno studio che si occupa di osteopatia neonatale a Roma. Alessandra Amoroso è una mamma dolcissima con in braccio la figlia Penelope di 2 mesi e mezzo. La bimba è nata lo scorso 6 settembre, per la felicità del compagno della 39enne, Valerio Pastore. La foto che immortala le due così la condivide Emma Marrone nelle sue Storie sul social.

Alessandra Amoroso mamma dolcissima in treno con in braccio la figlia Penelope di 2 mesi e mezzo

La cantante salentina 39enne deve aver fatto un viaggio in treno con la collega e conterranea. Le due, entrambe diventate famose grazie al loro talento mostrato ad Amici, sono molto legate. Emma mostra l’immagine di Alessandra ai suoi moltissimi follower e commenta: “La pezza e la pezzettina di cuore”.

“Zia” Marrone è orgogliosa di avere un’amica come la Amoroso, che, dopo essersi mostrata per tutta la gravidanza, sia via social che in tv e soprattutto sul palco nel suo tour, dopo il parto ha deciso di prendersi una pausa tutta per la figlioletta. La sua voglia di privacy è stata momentaneamente interrotta, ma Emma avrà sicuramente chiesto il suo permesso prima di pubblicare la dolcissima foto a due con Penny.