Raoul Bova e Beatrice Arnera sono inseparabili: insieme anche sul set di Don Matteo, foto

Sono sempre più in sintonia. Raoul Bova e Beatrice Arnera tornano a prendersi in coppia la cover di Chi. Sono ormai inseparabili: il settimanale li ha fotografati insieme sul set di Don Matteo in Umbria. L’attore 54enne sta girando la popolarissima fiction Rai a Spoleto: la 30enne non lo lascia solo. La comica e collega dell’ex di Rocìo Munoz Morales sorridente gli sta accanto: la troupe, nonostante lei non faccia parte del cast, l’accoglie con grande entusiasmo e calore.

Bova ha già presentato Beatrice alle sorelle, a lui legatissime. Il set a Spoleto è ormai una seconda casa per l'artista. La presenza della Arnera diventa così fondamentale: sarebbe già parte integrante della sua vita professionale e privata.

Beatrice pranza al volo con quello che, come parrebbe ormai accertato, è il suo nuovo compagno. L’ex Andrea Pisani, da cui ha avuto una bimba a marzo 2024, si dice devastato, confuso, addolorato per come è finita la loro storia. Lei non risponde. Anche Raoul, dopo lo scandalo per gli audio rubati e la rottura con Rocìo, rimane in silenzio sulle questioni di cuore. Avrebbe appianato le questioni di mantenimento con la spagnola 37enne, da cui ha avuto Luna, 10 anni il prossimo 2 dicembre, e Alma, 7. I due, senza proferire parola, guardano avanti e lo fanno senza mai staccarsi troppo.