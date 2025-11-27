Pio e Amedeo arrivano a Uomini e Donne ed è caos: scatta il bacio con Gemma Galgani (e Tina Cipollari), guarda

I comici per presentare il loro nuovo film improvvisano una gag esilarante, subito virale sui social

Succede di tutto, come sempre quando ci sono di mezzo loro… Pio e Amedeo arrivano a Uomini e Donne ed è caos. I comici fanno la loro comparsa nel dating show di Maria De Filippi per presentare il loro ultimo film, “Oi vita mia”. Entrano in studio come improbabili corteggiatori della Dama più famosa. Nel bel mezzo della gag scatta il bacio con Gemma Galgani. E non solo, anche Tina Cipollari è ‘vittima’ di D’Antini e Grieco.

Pio e Amedeo si siedono davanti a Gemma e la riempiono di complimenti, spiegando di essere venuti solo per lei. Chiedono di danzare al centro un lento con la Galgani, un vero portafortuna. Maria ride. “Io voglio pure i petali di rose”, sottolinea sarcastico Grieco. La De Filippi li accontenta.

Amedeo stringe Gemma, Pio, rimasto solo, coinvolge nel siparietto anche Tina. Le note di “Viva la vita” di Francesco Gabbani galvanizzano Grieco, che dice alla Dama: “Mi è venuta voglia di pomiciare”. E così parte il bacio.

Anche D’Antini travolge la Cipollari, inizialmente più restia. In studio ci sono grida sorprese e risate incontenibili. I pugliesi si scambiano e così ancora baci, ma a coppie invertite.

Quando finisce il ballo, Gemma li saluta frastornata. Entrambi le danno appuntamento. “Va bene il cellulare o hai anche il telefono fisso?”. La Queen sa quanto siano irresistibili. La gag, immediatamente ripresa sui social, diventa in breve tempo virale.