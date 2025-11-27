''Ho perso 10 chili'': Paolo Belli grazie a Ballando con le Stelle ha raggiunto una forma top

Ora il cantante 63enne, in questa edizione del cast del dancing show, indossa abiti di tre taglie in meno

Paolo Belli ora si sente “figo”. Presenza musicale fissa del dancing show più famoso d’Italia, in questa edizione fa parte del cast. “Ho perso 10 chili”, confessa il 63enne a Gente. Grazie a Ballando con le Stelle ha raggiunto una forma top. Da 100 è passato a 90 kg: indossa abiti di tre taglie in meno. E’ un risultato sorprendente.

Quando gli di domanda come si senta arrivato alla decima puntata del programma, Paolo confessa: “Persino figo! Mi trovo così, anche se è da sborone dirlo. Era dai tempi della scuola che non mi impegnavo in questo modo. La mia vita artistica, tra musica e show, mi viene facile. Ballare, invece, era una novità assoluta, ma sta dando risultati inaspettati”.

E’ felice di aver detto di sì a Milly Carlucci, a cui vuole un gran bene. In casa la moglie Deanna, il figlio adottivo Vladik e i nipotini fanno il tifo tutti per lui. Inaspettatamente con Anastasia Kuzmina, sua maestra di danza, Belli punta alla vittoria: “Lei sì: è competitiva e infaticabile, è la maestra ideale per stimolare il meglio di me. Io punto a far bene, ma conosco i miei limiti. E poi va detto che quest’anno sono tutti bravissimi”. Paolo teme solo se stesso: “Perché il fisico è quello che è: il mal di schiena a fine giornata si fa sentire e ho smesso di giocare a calcio, mia grande passione, per problemi al ginocchio e, nel ballo, averli entrambi saldi è fondamentale. Non sono allenato e sportivo come Fabio Fognini né come Filippo Magnini, quindi ogni settimana che passa ammetto di essere soddisfatto di me”.