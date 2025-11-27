La 40enne svela: “Da ragazza ero quella che si vestiva con i pantaloni larghi, ‘scasciata’"

Non puntava affatto sulla sensualità, che adesso è una sua caratteristica

Annalisa, sensuale e ammiccante sul palco durante le sue esibizioni, non ha piena consapevolezza di sé. A Grazia, che la mette sulla cover del settimanale, la 40enne confessa: “Sono ancora un po’ complessata”.

Annalisa faceva fatica a piacersi, ma pure ora nasconde gli aspetti che la bloccano

L’ex talento di Amici, ora tra le popstar di successo più richieste e ascoltate, laureata in Fisica, sposata con Francesco Muglia, manager nel settore della navigazione, quando le si fa notare quanto sia sbocciata, oltre che artisticamente, anche fisicamente, svela: “A dire il vero io sono ancora un po’ complessata. Da ragazza ero quella che si vestiva con i pantaloni larghi, ‘scasciata’. Frequentavo già da piccolina il mondo della musica e avevo amicizie con altri musicisti, i ragazzi che suonavano. Mi proteggevo dicendo a me stessa che della femminilità non avevo bisogno. La verità è che facevo fatica a piacermi, salvo poi invidiare le mie compagne di scuola più spavalde e sexy”.

Annalisa confida come è riuscita a trasformarsi: “Nel tempo mi sono messa alla prova, individuando i punti di forza e gli aspetti che ancora mi bloccano. Ora mostro i primi e nascondo i secondi”.