Cristiano Caccamo a Roma con la star della saga ''E’ colpa mia'' Nicole Wallace: foto

L’amatissima attrice pubblica nelle sue storie uno scatto in cui svela che è col collega 36enne

Lei è super famosa, grazie alla saga “E’ colpa mia”, e quindi seguitissima sui social. Nelle sue Storie Nicole Wallace condivide delle foto in cui svela che è in compagnia di Cristiano Caccamo a Roma. I fan, impazziti, ipotizzano immediatamente una dolce liaison tra il fascinoso 36enne e la 23enne spagnola, nata a Madrid, entrambi attori. Ma potrebbero essere presto smentiti…

Cristiano Caccamo a Roma con la star della saga ''E’ colpa mia'' Nicole Wallace

Dai rumor che girano sul web sembrerebbe che Nicole e Cristiano si trovino nella Capitale, nello stesso identico luogo, per lavoro. La Wallace sta girando Postcards from Italy, una nuova serie tv che anrdà in onda sulla piattaforma Prime Video. La serie, ambientata interamente nel Bel Paese, avrebbe alcuni camei di artisti del posto, tra i quali ci sarebbe, appunto, Caccamo.

I due sembrerebbero essere andati anche a cena fuori

Lo scatto che Nicole posta mostra Cristiano leggermente sfuocato con indosso un cappotto scuro. Alle sue spalle si vede un edificio monumentale. E’ notte. Chissà se presto i due sveleranno qualcosa di più sul loro incontro: se confermeranno che si tratta di un appuntamento professionale o, magari, qualcosa in realtà davvero ‘bolle in pentola’.