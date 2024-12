''Ho un’età biologica di 25 anni, gli zuccheri raffinati sono veleno'': Michelle Hunziker spiega i capisaldi della sua pazzesca forma psico-fisica

La 47enne ha detto di aver saputo di avere un’età biologica di soli venticinque anni

Ha forse anche il gene dei centenari, ma non basta: porta avanti uno stile di vita molto sano

Ha sottolineato di mangiare più possibile a casa e di evitare come la peste gli zuccheri raffinati

Michelle Hunziker ha spiegato di avere biologicamente venticinque anni.

“Eh, già. Il kloto non mente. Dicono abbia il gene dei centenari”, ha detto in un’intervista rilasciata a ‘Il Corriere della Sera’.

Ovviamente la sua straordinaria forma fisica a 47 anni non è frutto solo della fortuna perché, sottolinea, “anche se sei geneticamente fortunata e hai un’età biologica di 25 anni, se bevi tanto, fumi, non fai sport e ti sfondi di grassi mandi a quel tal paese tutti gli studi”.

Michelle Hunziker, 47 anni, ha detto di aver scoperto di avere un'età biologica di 25 anni

“Io mangio consapevole sempre, colazione, pranzo e cena, sano e pulito e possibilmente sempre a casa perché so cosa ingerisco”, ha fatto sapere parlando col quotidiano.

“Da me non mancano mai fibre, quindi verdure. Non manca mai un bel primo, sempre comunque pasta o riso integrale. Però invece che farmelo alla matriciana, mi faccio 70 grammi magari di pasta integrale con le zucchine, piuttosto che con i broccoli o al pomodoro. E poi c’è sempre o carne o pesce o uova sul mio tavolo. Formaggi pochissimi”, ha continuato.

La conduttrice tv evita gli zuccheri raffinati come la peste: sono il veleno della nostra epoca

Una cosa che assolutamente non ingerisce sono gli zuccheri raffinati (come lo zucchero bianco e altri dolcificanti): “Sono durissima su questo. Ho studiato parecchio. Gli zuccheri cattivi, cioè quelli raffinati, sono veleno, il veleno di questo millennio e la gente non lo capisce. Ma c’è molto materiale per informarsi adesso. E io sono una persona molto curiosa. Evito anche parecchi vini per questo, scelgo solo quelli a zucchero zero. Sono accortezze ma vanno prese”.

Michelle, che è mamma di Aurora, 28 anni, Sole, 11, e Celeste, 9, attualmente non ha un compagno, almeno ufficiale. “Se non si ha un partner dobbiamo saper gratificarci lo stesso”, ha però affermato.

Le è stato domandato se si riferisse all’autoerotismo. Lei, che ha due matrimoni alle spalle -quello con Eros Ramazzotti durato dal 1998 al 2009, e quello con Tomaso Trussardi durato dal 2014 al 2022 - ha risposto di sì.

Ovviamente segue un'alimentazione sana, fa anche sport e cerca di prendersi cura della sua salute mentale

“Ma se la gente sapesse quanto fa bene gratificarsi e quanto fa bene al quadro ormonale e a tutto. È un grande tabù, nessuno ne parla, specie legato a noi donne che troppo spesso prese dallo stress, della quotidianità, dalle angosce ci chiudiamo, ci blocchiamo. E non va bene. Per non parlare dei pregiudizi sulla menopausa e la sessualità”, ha detto.

“Amarsi, volersi bene passa anche attraverso questo. Con Goovi me ne occuperò, come ha fatto negli States Gwyneth Paltrow, bisogna smetterla di vederla come una cosa “sconcia”, non lo è. E’ self love e fa bene come un bagno caldo, una serata con le amiche, un’ottima cena. Ne posso parlare serenamente perché un po’ di vita l’ho vissuta, sono una mamma e anche una nonna quindi vado ascoltata”, ha concluso.