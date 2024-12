Melissa Satta e Carlo Beretta a Saint Moritz con gli amici e il figlio dell'ex velina

Dopo le feste con la famiglia Beretta, l'ex velina è partita per la montagna

Melissa Satta e Carlo Beretta sono in Svizzera. Dopo aver trascorso il Natale insieme sono partiti per la montagna. L’ex velina 38enne quest'anno è stata infatti invitata a trascorrere il Natale insieme alla famiglia Beretta nella loro storica residenza di Passirano, in Lombardia. La coppia, legata dalla scorsa primavera è inseparabile. Con loro anche Maddox, il bambino di 10 anni avuto da Melly insieme all’ex marito Kevin Prince Boateng.

Dopo le feste in famiglia, Carlo e Melissa hanno preparato i bagagli e sono partiti per Saint. Moritz. Eccoli sulle piste con un gruppo di amici, tra cui l'amica storica della Satta, Simona Salvemini. Anche durate queste vacanze Maddox non si è separato dalla madre, al momento infatti il padre Kevin è a Sidney per impegni sportivi. Il ragazzo è sereno e felice con il gruppo vacanze di Saint Moritz.

Melissa adora sciare ed è una donna sportiva, anche Carlo è appassionato di montagna.