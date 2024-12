Alba Parietti investita sugli sci, frattura e 10 ore in ospedale: foto sulla sedia a rotelle

La showgirl 63enne ha rischiato: sarebbe stata investita da un ragazzo minorenne

Trasportata all’ospedale di Aosta, le è stata diagnosticata la frattura

Ora si trova costretta a muoversi con stampelle o sedia a rotelle

Alba Parietti è stata vittima di un incidente sulla neve mentre era sugli sci in Valle d’Aosta.

La showgirl 63enne è stata trasportata in ospedale ad Aosta dove gli è stata diagnosticata una “rima di frattura a livello dell'emipiatto tibiale esterno, associata a minimo affondamento dello stesso” e immobilizzata la gamba.

E’ stata lei stessa a condividerlo sul social, dove ha postato una foto sulla sedia a rotelle nel nosocomio e poi un video a casa con il tutore.

“Durante una giornata sugli sci, sono stata investita da un minorenne che procedeva a grande velocità, in un momento in cui le piste erano quasi vuote. L’incidente mi ha causato un trauma al ginocchio e oggi mi sono recata all’Ospedale Umberto Parini di Aosta per farmi visitare”, ha spiegato.

Alba Parietti, 63 anni, sulla sedia a rotelle in ospedale dopo l'incidente

“La sanità pubblica italiana è fatta di grandi professionisti che meritano rispetto e gratitudine”, ha voluto specificare.

Alba è stata ben 10 ore in ospedale, ma grazie ai medici e agli operatori sanitari alla fine se la caverà anche se dovrà modificare le proprie abitudini per diverse settimane.

A commentare il post di Alba è stato anche suo figlio Francesco Oppini. Il 42enne se l’è presa con gli sciatori inesperti che mettono a rischio oltre che la propria, anche l’altrui vita.

“Il problema è la gente che non è in grado di sciare e si riversa in massa sulle piste una o due volte l’anno senza rendersi conto di quanto possa essere pericoloso per se e per gli altri. Lo sci è prima rispetto del prossimo, poi di se stessi”, ha scritto.

Alba a casa con la gamba immobilizzata

A sostenere e confortare Alba in queste ore è stato il suo compagno Fabio Adami, manager di Poste Italiane al suo fianco ormai da diversi anni.

I due erano in vacanza e ora dovranno proseguire il soggiorno in montagna in modo molto diverso da quanto preventivato.