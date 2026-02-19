''10 anni fa non ci avrei creduto'': l’ex velina Giulia Calcaterra compra la sua seconda casa a Milano con vista skyline

La 34enne, punto di riferimento nel mondo del fitness, ha deciso di fare questo passo

Ha acquistato il suo secondo appartamento nel capoluogo meneghino

Sembra essere un attico con vista sullo skyline cittadino, nella zona nord di Milano

Ha voluto condividere le sue emozioni e le sue riflessioni con i follower

L’ex velina Giulia Calcaterra ha comprato la sua seconda casa a Milano.

La 34enne ha voluto condividere questo passo con i suoi follower di Instagram, spiegando che in realtà non lo ha fatto perché il suo obiettivo è quello di trasferirsi a vivere nel capoluogo meneghino.

Giulia Calcaterra, 34 anni, apre la porta della nuova casa comprata a Milano, la seconda

L’influencer attiva nel mondo dello sport, del fitness e dei viaggi, che ha raggiunto la notorietà televisiva grazie a “Striscia la Notizia” tra il 2012 e il 2013 (è stata velina insieme ad Alessia Reato) e qualche anno dopo ha partecipato anche all’“Isola dei Famosi”, giovedì 19 febbraio ha pubblicato sul social alcune immagini dell’appartamento con vista sui grattacieli di Porta Nuova.

Chiavi in mano, apre la porta dell’immobile. E’ emozionata.

L'influencer nel mondo del fitness, dello sport e dei viaggi è emozionata per questo nuovo acquisto

“Se me lo avessero detto 10 anni fa non ci avrei mai creduto…”, ha esordito nel post. “Sono uscita di casa a 18 anni, totalmente spaesata ma con un solo obiettivo: provare a cavarmela da sola. Non sapevo se ci sarei riuscita, ma quando senti che è la tua strada, è difficile fermarsi”.

Per lei quello del mattone è un passaggio importante: “Dal 2012 al 2021 ho cambiato più di 10 stanze in affitto a Milano, tra amici o perfetti sconosciuti, perché una casa tutta mia non potevo averla…”. “Il mio percorso è stato tutt’altro che lineare, direi a tratti folle..però una cosa è sempre rimasta uguale: non voler dipendere da qualcuno o da qualcosa. L’indipendenza è sempre stata la mia più chiara direzione”, ha aggiunto.

Trova il bilocale nella zona nord di Milano un'oasi di pace

Il suo primo appartamento a Milano l’ha acquistato qualche anno fa: “Dopo il covid è arrivato il mio primo passo, @casa_selvatica_milano, il mio nido dove tornare dopo i viaggi, dove fermarmi a riorganizzare e attuare le idee prima di ripartire”.

Giulia sul terrazzo della sua nuova casa

Sempre in viaggio per il mondo, Giulia ha fatto investimenti immobiliari anche in Asia: “Poi arrivò Bali per il secondo investimento, posto giusto al momento giusto, prendo un terreno, costruisco e rivendo..una delle cose più particolari e incerte mai fatte in vita mia..ma una mossa totalmente istintiva che ora mi ha permesso di aggiungere un altro tassello”.



“Oggi compro la mia seconda casa qui. Non perché voglia vivere a Milano… ma per continuare a costruire la mia libertà, la mia indipendenza”, ha sottolineato.



“Non so se sia giusto o sbagliato, spesso e volentieri seguo più il cuore che la testa..so solo che amo smuovere le cose, costruire e andare avanti”, ha proseguito.

La vista dal terrazzo è davvero ampia e include lo skyline cittadino

“Volevo solo condividere questo momento bello con voi! Detto ciò, nella mia vita non ho ancora capito dove voglio andare a vivere… Probabilmente a tratti…un po’ ovunque”, ha fatto sapere.

“So che dopo l’estate metterò la mia prima casa in affitto e mi sposterò di base qui, non prima di averle dato un nome (ho già qualcosa in mente) e una nuova identità con una super ristrutturazione. Pian piano vi mostrerò ogni angolo, si accettano consigli o idee per questo nuovo spazio vista tramonti!”, ha concluso.

Al tramonto il terrazzo è ancora più bello

L’appartamento che mostra nelle immagini sembra essere un bel bilocale all’ultimo piano nella zona nord di Milano. Ingresso sulla cucina, soggiorno, bagno e camera da letto.

Il “pezzo forte” però, che sembra averle rubato il cuore, pare essere lo spazio esterno. Ovvero un bellissimo terrazzo con vista sui tetti della città e sull’inconfondibile skyline milanese, tra cui Palazzo Lombardia e Torre Unicredit.