''Colpa mia per non aver chiesto'': l’attore Channing Tatum sorpreso dalla grandezza della cicatrice del suo recente intervento, foto

L’attore, 45 anni, è stato operato dopo essersi lussato una spalla

Ha mostrato sul social la foto con la cicatrice e spiegato che non si aspettava fosse così

“Non vi mento, è colpa mia per non aver chiesto”, ha fatto sapere

Channing Tatum ha condiviso su Instagram una foto che mostra le conseguenze del recente intervento chirurgico a cui si è sottoposto alla spalla, rivelando una cicatrice piuttosto grande. L’attore ha ammesso che si aspettava qualcosa di molto diverso.

“Non vi mento, è colpa mia per non aver chiesto. Pensavo sarebbero stati due piccoli fori”, ha scritto nella didascalia del post pubblicato il 19 febbraio, alcune settimane dopo essersi sottoposto all’operazione resasi necessaria per una lussazione della spalla.

Channing Tatum, 45 anni, mostra sul social la cicatrice sulla spalla dovuta al recente intervento chirurgico subito: si aspettava un segno diverso, ma non aveva chiesto ai medici

“A quanto pare non è così. Hehehe. Comunque non importa, a me piacciono le cicatrici e mi sento più forte giorno dopo giorno, quindi grazie dottore”, ha aggiunto.

Tatum, 45 anni, ha poi scherzato anche sulla vite metallica che ora tiene insieme le ossa, aggiungendo con ironia: “Devo dire che mi diverte passare i controlli in aeroporto e chiedermi se la mia spalla farà scattare l’allarme”.

L’attore ha mostrato anche una radiografia in cui si vedono chiaramente le ossa danneggiate, seguita da una foto che mette in evidenza la grande vite inserita per stabilizzare l’articolazione.

Il 3 febbraio aveva già pubblicato uno scatto in bianco e nero dal letto d’ospedale, mentre si preparava a entrare in sala operatoria per quella che ha definito una “spalla separata”. Nella foto indossava cuffia e camice ospedaliero.

La foto che Channing aveva condiviso dall'ospedale

“Un altro giorno. Un’altra sfida. Questa sarà dura. Ma va bene così. Andiamo”, aveva scritto per incoraggiarsi prima dell’intervento.

Tatum non ha spiegato come si sia procurato l’infortunio, ma il divo di Hollywood è noto nell’ambiente per il fatto che ama girare personalmente molte delle scene più impegnative nei suoi film. Già a settembre, parlando col magazine Variety, aveva raccontato di essersi fatto male durante le riprese di Avengers: Doomsday, la cui uscita è prevista per dicembre 2026.

Secondo quanto riportato dalla testata, l’attore si era presentato all’intervista zoppicando. “Detesto invecchiare. Nella mia testa ho letteralmente ancora 30 anni - anzi, 26, se devo essere sincero”, aveva confessato.