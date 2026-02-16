L’attore 47enne è padre di Nina Speranza, 5 anni, e Noè Roberto, 3 il 17 febbraio

Sposato con Cristina Marino dal 2021, in famiglia trova il suo appagamento più grande

I suoi progetti sono tanti. Su Netflix è protagonista della serie Motorvalley, presto tornerà anche nei panni del dottor Andrea Fanti in Doc - Nelle tue mani su Rai1. Luca Argentero, però, trova il suo appagamento più grande in famiglia, come ha più volte ribadito. “Con i miei figli seguo la regola dei 5 giorni”, svela a Fanpage l’attore. Il 44enne, sposato con Cristina Marino dal 2021, è padre di Nina Speranza, 5 anni, e Noè Roberto, che il 17 febbraio ne compie 3.

''Con i miei figli seguo la regola dei 5 giorni'': Luca Argentero la svela

Quando gli si domanda come riesca a conciliare gli impegni di set con il mestiere di padre, l’ex gieffino confida: “Fare l'attore è un mestiere privilegiato. Molte volte sul set gli orari e i ritmi sono un po' strani, ma è altrettanto vero che spesso mi capita di avere un mese intero in cui sono a completa disposizione dei miei figli, sono l'unico papà al parco. Adesso che sono piccoli mi godo il tempo con loro, ma quando inizieranno ad andare a scuola sarà diverso, quindi abbiamo fissato delle piccole regole. Mai più di cinque giorni senza vedersi. E’ una regola che ci siamo imposti con mia moglie, cerchiamo di organizzare il lavoro in funzione del non essere mai via contemporaneamente. La famiglia è una priorità”.

Sulla giornata, gestita con Cristina, Luca racconta: “Io sono più mattiniero, quindi mi occupo di tutto ciò che è molto presto al mattino. Cristina non è molto reattiva nella prima parte della giornata, mentre nel resto delle ore è una mamma incredibile, riesce a essere davvero multitasking e a fare 10 cose contemporaneamente. Non avendo una vita molto regolare, non abbiamo uno schema fisso e cambiamo quasi tutti i giorni. Le giornate dei bambini invece sono sempre uguali, siamo noi ad adattarci a loro”.

L’attore 47enne è padre di Nina Speranza, 5 anni, e Noè Roberto, 3 il 17 febbraio. Sposato con Cristina Marino dal 2021, in famiglia trova il suo appagamento più grande

Argentero e la Marino riescono anche a ritagliarsi momenti per loro due: “Ci proviamo. Quando i figli sono così piccoli c'è il rischio di trascurare il rapporto di coppia, quindi ci impegniamo nel trovare uno spazio che sia solo nostro come coppia”. Non dice di più.