''My forever Valentine'': Ilary Blasi a Parigi riceve la proposta di nozze da Bastian Muller

Non è la prima volta che le regala un prezioso con diamanti. Stando a chi li conosce bene, lui lo aveva fatto già nel 2023 a St. Moritz, poi nel 2025 durante un romantico soggiorno sul lago di Como. Ora, però, questo anello ha un significato speciale. “My forever Valentine”, sottolinea Ilary Blasi nelle sue Storie mostrandolo. La conduttrice riceve la proposta di nozze da Bastian Muller a Parigi, dove sono volati per un fine settimana a due davvero unico.

Ilary, intervistata da F a fine gennaio, aveva smentito le nozze imminenti col tedesco 38enne a cui è legata da fine 2022. Per molti il matrimonio dovrebbe arrivare dopo il divorzio da Francesco Totti. Lei a precisa domanda sui fiori d’arancio aveva replicato: “Non parliamo di questo, io sono ancora sposata… Mi volete bigama?”. Aveva anche sottolineato di essere “in una fase scialla”, usando una parola molto in voga tra gli adolescenti che vuol dire “senza pensieri”. Eppure il gioiello arrivato ora parla d’altro…

L’udienza decisiva per l’addio definitivo con il padre dei suoi tre figli è imminente, prevista per marzo. La 44enne, che torna al timone del GF Vip proprio la metà dello stesso mese, non solo ritorna protagonista in tv, ma assapora un futuro sognante con il fidanzato. E non fa nulla per nascondere le sue intenzioni, anzi, le svela al mondo attraverso i social.