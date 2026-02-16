Elodie e Franceska Nuredini sempre più appassionate: fuga romantica a Venezia per il weekend di San Valentino, foto

La cantante sembra ufficializzare la relazione con lo scatto a due insieme alla ballerina

Secondo i rumor le due “sperimentano prove di convivenza”, intanto si godono la laguna

Uno scatto a due in cui sorridono con alle spalle la città incantata. Elodie e Franceska Nuredini sono sempre più appassionate. Per la 35enne e la 23enne una vera e propria fuga romantica a Venezia per il weekend di San Valentino: la cantante e la ballerina lo svelano sul social pubblicando la foto in coppia.

Elodie e Franceska Nuredini sempre più appassionate: fuga romantica a Venezia per il weekend di San Valentino

La romana non nasconde affatto la sua intesa con la italo-albanese, danzatrice professionista, membro del suo corpo di ballo durante il lungo tour. I gossip raccontalo che le ragazze “sperimentano prove di convivenza” a Milano, intanto il fine settimana in cui si celebra la festa degli innamorati si godono la laguna, senza staccarsi un attimo l’una dall’altra.

La cantante le avrebbe regalato un mazzo di fiori

Andrea Iannone, sempre stando ai rumor, sarebbe rimasto gelato dall’addio repentino con la Di Patrizi, spiazzato, starebbe soffrendo e non poco, consolandosi volando 'di fiore in fiore'. Elodie, invece, pare aver messo definitivamente alle spalle il legame e trovato una nuova serenità accanto a molte amiche e alla ragazza che parrebbe proprio averle ridato un sorriso raggiante.

Le due avrebbero alloggiato nello stesso hotel

L’ex volto di Amici avrebbe raggiunto Franceska a Venezia, dove si trovava per lavoro: le avrebbe regalato un mazzo di fiori che la Nuredini ha immediatamente postano nelle sue Storie, le due avrebbero quindi alloggiato nello stesso hotel, assaporando la magia di un luogo davvero speciale.