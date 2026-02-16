''Una sorpresa inaspettata'': Rosita Celentano ha trovato l’amore con José? Le foto in coppia

La 60enne sul social si fa vedere per la prima volta con l’uomo che pare averla conquistata

Il 17 febbraio compirà 61 anni. Rosita Celentano potrebbe festeggiare con una persona accanto a sé. La figlia del Molleggiato ha trovato l’amore con José? Sul social pubblica le foto di un San Valentino inaspettato accanto a un uomo che parrebbe averla conquistata, Lui si chiama José, ha 50 anni, il suo profilo è seguito anche dalla cugina di Rosita, Alessandra Celentano.

“Vabbè @josinter76 …il nostro San Valentino è stato una sorpresa inaspettata! #love #iosonocosi #rositacelentano #amen”, scrive la Celentano nell’accompagnare i due scatti che la immortalano a cena con il suo fascinoso accompagnatore, che tagga. Sembrerebbe una vera e propria ufficializzazione della relazione.

Rosita a inizio gennaio scorso a Leggo sull’amore e le relazioni aveva detto: “Ho subito diversi tradimenti: il senso di quel titolo è che il tradimento è un passaggio doloroso ma necessario. I dolori, le battaglie, servono a far crescere una persona. Oggi sono single, ma molto felice, anche perché ho amici veri per cui mai potrei pensare di essere sola. Sono una zitella molto soddisfatta”. Nell’arco di poco tempo tutto potrebbe essere cambiato.

La 60enne sul social si fa vedere per la prima volta con l’uomo che pare averla conquistata. Lui è un fascinoso 50enne che lei tagga: lo segue anche la cugina Alessandra Celentano

In tv, a Verissimo, però, Rosita non menziona Josè. Parlando del suo compleanno imminente dice: “La vecchiaia è un valore, quando si invecchia si diventa più saggi, ma la strada è lunga. Ho capito però che non ci si deve accontentare di sprazzi di felicità, bisogna essere contenti 24 ore su 24. Non bisogna poggiare la propria felicità su qualcosa di esterno a sé, ho capito che mi devo concentrare su me stessa. Avevo tante paure, ora ne ho meno ma di base sono una fifona, non sopporto l'idea del dolore. Oggi mi affido all'universo, perché bisogna ricordarsi che siamo fatti di carne e di spirito”.

La Celentano poi sui legami avuti svela: “La mia storia più importante è stata quella con Mario Ortiz. Non ci sentiamo dal 2020. Questo ti fa capire che se qualcuno vuole sparire ci può ancora riuscire. Io e lui siamo stati insieme 6 anni e stavamo pensando anche di avere un figlio. Con lui potevo parlare davvero di tutto, c'era grande complicità e connessione. Con Jovanotti eravamo troppo giovani, ho iniziato a capire come funzionava intorno ai 35 anni. Le cose difficili non si devono cancellare. Servono a migliorare e a crescere. Dopo Mario io volevo stare sola, e va bene così”.