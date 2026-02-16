Francesca Chillemi pubblica la prima foto con il compagno Eugenio Grimaldi e la figlia Esmeralda, guarda

La nascita della bimba è arrivata con qualche settimana di anticipo, dopo “la grande paura”

Il 10 gennaio scorso l’attrice aveva condiviso lo scatto in cui la manina della neonata stringeva il suo dito

Sorridono entrambi felici, lei tiene tra le braccia la piccola, il papà si lascia toccare il volto dalla neonata. Francesca Chillemi nelle sue Storie pubblica la prima foto col compagno Eugenio Grimaldi, 39 anni, executive manager del gruppo Grimaldi e appassionato di cavalli, e la figlia Esmeralda. L’attrice lo fa in occasione della festa degli innamorati, San Valentino. “My Saint…”, scrive e accompagna le sue parole con un cuore rosso, taggando l’imprenditore ora al suo fianco.

La nascita della piccola era stata avvolta da mistero. Solo gossip sull’avvenuto parto della 40enne siciliana che è anche madre di Rania, 9 anni, avuta da Stefano Rosso, figlio di Renzo, fondatore del marchio Diesel. Il 10 gennaio scorso Francesca aveva confermato l’arrivo della cicogna, condividendo, sempre nelle Storie, un’immagine in cui era immortalata la manina della bimba che stringeva un suo dito.

Esmeralda sta bene e la coppia è felice, dopo “la grande paura”. La gravidanza della Chillemi è stata complicata negli ultimi mesi, la piccola è venuta alla luce con qualche settimana di anticipo, a fine 2025, così aveva svelato Oggi: per questa ragione si è resa necessaria per lei una piccola permanenza in ospedale. Poi il ritorno a casa e ora la gioia condivisa in famiglia, tutti insieme.