''Ho realizzato un sogno'': Paola Caruso cambia look, per lei capelli lunghissimi e biondi da principessa, guarda

La 41enne sceglie una chioma, che era già sotto le spalle, alla Rapunzel grazie alle extension

E’ raggiante: esaudisce il desiderio che farà felice anche il fidanzato 60enne Fabio Talin

Paola Caruso cambia look: si regala capelli lunghissimi e biondi che ricordano quelli di una principessa Disney. La 41enne calabrese sceglie una chioma, che già le arrivata ben sotto le spalle, alla Rapunzel. Tutto grazie alle extension. “Ho realizzato un sogno”, svela.

''Ho realizzato un sogno'': Paola Caruso cambia look, per lei capelli lunghissimi e biondi da principessa. La showgirl prima dell'intervento dell'hair stylist

La Bonas di Avanti un altro sul social svela tutto un un reel. In un lungo post racconta la decisione c he l’ha portata al cambiamento. “Ragazze… io non riesco ancora a crederci. Oggi per me è un giorno speciale perché finalmente ho realizzato un sogno… GUARDATE questi capelli. Sono le Beverly Hills di Marco Pisani… le extension più belle che io abbia mai visto in vita mia. Capelli brasiliani meravigliosi, morbidi, luminosi, super naturali… Sembrano i miei ma in versione diva”.

La 41enne sceglie una chioma, che era già sotto le spalle, alla Rapunzel grazie alle extension

Paola si fa applicare le ciocche dal suo hair stylist Sergio Natale, che tagga. “E voglio ringraziare con tutto il cuore il mio parrucchiere Sergio, qui a Roma, perché mi ha capita, mi ha ascoltata e mi ha esaudito questo desiderio che avevo da tanto tempo… mi hai resa felice davvero”, sottolinea. “Grazie Marco Pisani Hair Extension per aver creato i capelli più belli del mondo”, aggiunge.

E’ raggiante: esaudisce il desiderio che farà felice anche il fidanzato 60enne Fabio Talin

La Caruso conclude: “Io sono innamorata… Quando una donna si sente bella, cambia tutto”. E’ raggiante: esaudisce il desiderio che farà felice anche il fidanzato 60enne Fabio Talin, ex pilota automobilistico e amministratore delegato di Truestar Group, società che opera nel settore dei servizi aeroportuali, con cui sta spesso a St. Moritz. Pure il piccolo Michele, avuto dall’ex Francesco Caserta nel 2019, apprezzerà sicuramente il nuovo look romantico della mamma.