''Prima regola, volersi bene'': Flora Canto festeggia 43 anni con una vacanza extralusso alle Maldive e posta foto in costume dall’atollo

Il volto tv ha deciso di celebrare il compleanno 2026 dall’altra parte del mondo

E’ volata alle Maldive, per un po’ di caldo e sole anche a febbraio

Ha voluto condividere alcune foto della vacanza da sogno con i follower Instagram

“Prima regola.. volersi bene!!”, ha sottolineato postando le immagini dall’atollo

Flora Canto ha celebrato i suoi 43 anni rilassandosi al caldo sotto il sole delle Maldive.

La showgirl ha spento le candeline ieri, 12 febbraio, e sul social ha voluto condividere una riflessione e alcune foto dell’esclusiva vacanza che sta trascorrendo nell’Oceano Indiano. Il “self-love” lo prende sul serio.

Flora Canto ha compiuto 43 anni ieri, 12 febbraio, e ha condiviso alcune foto della vacanza che sta facendo proprio in questi giorni alle Maldive

Postando su Instagram una serie di foto che la ritraggono in costume sulla spiaggia di Cocoon Maldives, noto resort di lusso, ha scritto con un pizzico di ironia: “Avviso la gentile clientela che questo post é dedicato interamente a me!!!!”. “Happy Birthday to Me!!!!”, ha aggiunto. “Prima regola.. volersi bene!!”, ha chiosato.

Flora si mostra in splendida forma con un costume intero sulla spiaggia dell'esclusivo atollo Lhaviyani

Nelle immagini Flora mostra un fisico in splendida forma. Indossa un costume intero bicromatico, che passa dal verde nella parte superiore a un colore più scuro, quasi marrone, nella parte inferiore.

Cammina sul bagnasciuga, poi si rinfresca nell’acqua cristallina dell’atollo di Lhaviyani, famoso per le ville sul mare e un turismo davvero esclusivo.

Subito tantissimi i like e i commenti, di amici e fan, che hanno notato come il tempo non stia scalfendo la bellezza di Flora. L’attrice Tosca D’Aquino ha scritto: “Amore mio bello, passano gli anni e ti fai sempre più bella!!!!”.

Solo due giorni prima Flora ha celebrato, sempre dall’altra parte del mondo, il compleanno della figlia Martina, nata il 10 febbraio del 2017. La piccola ha compiuto 9 anni.

Con Flora ci sono anche i figli Martina, 9 anni, e Niccolò, 4, avuti insieme al marito Enrico Brignano

Mamma anche di Niccolò, che invece ha 4 anni, la Canto è sposata dal 2022 con il comico Enrico Brignano. Ha raggiunto la popolarità televisiva con il programma “Uomini e Donne”, ma oggi grazie alle sue abilità sul palcoscenico e a un’ironia sempre pronta sta vivendo un momento di grande successo professionale come attrice teatrale e televisiva, conduttrice e speaker radiofonica.