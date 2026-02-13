''Si torna all’origine'': Pamela Camassa cambia look con le extension di Federico Fashion Style, guarda

La 41enne toscana ha chiesto aiuto all’amico hair-stylist per tornare “ragazzina”

Giovedì 12 febbraio nel salone di Roma ha modificato l’aspetto dei suoi capelli

Federico le ha messo delle extension “assolutamente senza colla”, risultato “pazzesco”

Pamela Camassa ha deciso di cambiare look con l’aiuto di Federico Fashion Style.

La showgirl 41enne ieri è stata ospite dell’hair-stylist delle vip nel suo salone di Roma, dove si è sottoposta ad una piccola trasformazione per tornare “ragazzina”.

“Oggi Pamela ha deciso di fare un cambio look”, ha spiegato l’acconciatore dei volti noti 36enne in una clip condivisa su Instagram.

Pamela Camassa, 41 anni, nel salone di Roma di Federico Fashion Style prima di iniziare la trasformazione per cambiare look

“Si torna un po’ all’origine, come quando eravamo ragazzine”, ha aggiunto la Camassa.

Poco dopo Federico (il cui cognome è Lauri) carica un nuovo video con il risultato. “Su Pamela abbiamo applicato delle extension”, spiega. “Pamela già è stupenda e questo lo sappiamo tutti”, aggiunge prima di rivelare tutti i nuovi capelli della toscana.

Pamela mostra la nuova acconciatura con aggiunta di extension, in basso a sinistra i capelli com'erano prima

Lauri ci tiene anche a sottolineare che si tratta di “extension assolutamente senza colla”. “Sono pazzeschi”, commenta Pamela soddisfatta.

Il cambio di look della showgirl non è legato a novità in ambito sentimentale. Da alcuni mesi infatti Pamela è legata al nuovo compagno Stefano Russo.

"Sono pazzeschi", commenta la showgirl vedendo il risultato allo specchio

E proprio pochi giorni fa ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona” ha confermato di essere molto felice con lui: “Sono felice, sì”.

A settembre dello scorso anno era arrivato l’annuncio della fine dell’amore durato ben 17 anni tra Pamela e Filippo Bisciglia.