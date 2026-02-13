L’amico del cuore di James Van Der Beek condivide la foto prima del loro ultimo addio: ''Mi manca già tantissimo''

Alfonso Ribeiro ha voluto postare online uno scatto intimo e carico di emozioni

Si tratta della foto scattata dalla moglie di James Van Der Beek dell’ultimo addio tra lui e l’attore

I due erano molto legati e Ribeiro - noto per la serie ‘Willy, il Principe di Bel-Air’ - è stato vicino a James durante tutta la malattia

A un giorno dalla morte di James Van Der Beek, emerge una nuova immagine intima e toccante dei suoi ultimi istanti di vita. A condividerla è stato l’amico Alfonso Ribeiro (noto in Italia soprattutto per il ruolo di Carlton nella sitcom ‘Willy, il Principe di Bel-Air’), che ha voluto raccontare il momento dell’addio al protagonista di “Dawson’s Creek” con uno scatto dal forte valore emotivo.

Nella foto, pubblicata su Instagram il 12 febbraio, i due sono distesi su un letto, con Ribeiro che tiene la testa dell’attore stretta alla sua. “Questa foto è stata scattata da Kimberly (moglie di James, ndr) pochi minuti prima che gli dicessi il mio ultimo addio”, ha scritto. “Nell’ultimo momento insieme l’ho fatto ridere ancora una volta. Mi manca già tantissimo”.

La foto pubblicata da Alfonso Ribeiro e scattata dalla moglie di James Van Der Beek: i due migliori amici, che erano come fratelli, si danno l'ultimo addio

Kimberly Van Der Beek, con cui l’attore aveva sei figli, ha annunciato la scomparsa l’11 febbraio con un messaggio carico di dolore. “Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina”, ha scritto. “Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. Ci sarà tempo per condividere i suoi desideri, il suo amore per l’umanità e il valore sacro del tempo. Per ora chiediamo rispetto e privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico”.

Nel pomeriggio di ieri, Ribeiro ha rivelato anche di essere il padrino della piccola Gwendolyn, una delle figlie della coppia, condividendo un lungo tributo. “Sono distrutto per la perdita del mio amico”, ha confessato. “Era un vero fratello per me, una guida nella vita. Sono stato con lui durante questo terribile percorso contro il cancro. La sua famiglia e i suoi amici hanno vissuto un’altalena emotiva: momenti in cui sembrava avercela fatta, seguiti dal dolore quando la malattia tornava. Ho imparato così tanto da James”.

L’attore aveva ricevuto nel 2023 una diagnosi di tumore del colon-retto al terzo stadio, dopo una colonscopia precauzionale dovuta a sintomi lievi. Nel novembre 2024 aveva scelto di rendere pubblica la malattia in un’intervista a People: “Ho un tumore al colon-retto. Sto affrontando questa diagnosi in privato e sto facendo tutto il possibile per superarla, con il sostegno della mia incredibile famiglia”.

Nonostante la malattia, aveva parlato con speranza. “Ci sono motivi per essere ottimisti e mi sento bene”, aveva aggiunto, definendo la diagnosi una sorta di “reindirizzamento della vita” e sottolineando quanto si sentisse fortunato per la moglie e i figli, “con ancora tanto per cui vivere”.