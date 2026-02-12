Ecchimosi e graffi: Wanna Marchi si mostra sul social ''devastata'', ecco cos’è successo

L’83enne stava attraversando le strisce pedonali a Milano quando si è vista arrivare contro un’automobile

Sul social ha raccontato l’accaduto e ha mostrato alla telecamera mani e viso “devastati”

Wanna Marchi si è mostrata sui social dopo un incidente stradale che l’ha “stravolta”.

L’83enne ha fatto vedere alla telecamera le ecchimosi, i lividi e i graffi sul viso e sulle mani.

Stava portando il cane a spasso a Milano quando attraversando sulle strisce si è vista arrivare contro un’automobile.

“La mia faccia è un po’ tanto stravolta. Le mie mani, dappertutto. Praticamente io sono devastata”, ha affermato nella clip in cui appare seduta davanti ad un tavolo, forse quello della sua cucina.

Wanna Marchi, 83 anni, si mostra sul social dopo l'incidente di cui è stata vittima a Milano sulle strisce pedonali

Era fuori con il cane Charlot. “Facciamo la nostra passeggiata. Io ricordo solo una macchina che mi arriva qua. Ero sulle strisce pedonali. Cado in avanti sul marciapiede e sento tutti i sassi che mi penetrano nelle mani, nella faccia, un male terribile”, ha raccontato.

Sono quindi arrivati i soccorsi. Wanna, nota per essere stata una delle televenditrici più in vista della tv italiana ma anche per i successivi problemi giudiziari, si è ritrovata su un’ambulanza, seduta. Ricordava il suo nome, ma non dove abita. “Non mi sono ricordata assolutamente niente”, ha sottolineato.

Wanna mostra anche i segni dell'incidente sulle mani

“Cercavo il cane. La signora dell’ambulanza mi ha detto che l’aveva preso un portiere di un palazzo lì vicino”, ha poi proseguito.

Le hanno preso il telefono e hanno chiamato sua figlia Stefania, prosegue. Ma non ne ha voluto sapere di andare in ospedale.

Ha raccontato di essersi rifiutata di andare in ospedale

“Volevano portarmi all’ospedale. Mi sono rifiutata assolutamente, soprattutto quando mi hanno detto che mi portavano in un ospedale dove hanno fatto morire mio marito”, ha dichiarato.

Il fatto è accaduto a Via del Ricordo a Milano, ha aggiunto proprio la figlia Stefania, la cui voce compare nella clip fuoricampo. Non ce l’hanno con la persona che era alla guida dell’auto. “Il ragazzo si è fermato e ha chiamato l’ambulanza”.