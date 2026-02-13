Paola Caruso si prepara ad un San Valentino pieno d'amore con il nuovo compagno Fabio: guarda

La 41enne dopo un periodo di delusioni ha ritrovato l'amore

Paola Caruso si prepara ad un San Valentino appassionato grazie al nuovo amore. La 41enne ha ufficializzato la sua nuova relazione e si è mostrata felice e serena.

Il nuovo compagno è Fabio Talin un imprenditore di 60 anni, ex pilota automobilistico e amministratore delegato di Truestar Group, società che opera nel settore dei servizi aeroportuali. Paola ha condiviso gli scatti dell'ultimo mese tra festeggiamenti e vacanze a St. Moritz. Fabio, infatti, vive tra l’Italia e la Svizzera e la coppia trascorre insieme ogni momento. Con loro spesso c'è anche il figlio della Caruso, Michele, nato nel 2019.

La Caruso non ha mai nascosto la sua difficoltà da mamma single, soprattutto dopo l'incidente del figlio, colpito nel 2022 da una paresi del nervo sciatico a causa di un'iniezione sbagliata. Gli ultimi anni sono stati segnati da delusioni sentimentali e lutti familiari. Nel giro di pochi mesi ha perso sia il papà che la mamma adottiva. Adesso però potrebbe arrivare la felicità...