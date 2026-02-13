''Non l'ha ancora detto'': Giulia Salemi rivela quale parola il figlio Kian non ha ancora pronunciato

La 32enne sui social racconta come concilia lavoro e famiglia

Il bimbo di un anno ha iniziato il nido e ha già detto 'papà'

Giulia Salemi rivela ai followers alcuni dettagli della sua vita da mamma. La 32enne rispondendo alle domande su Instagram parla del suo bimbo Kian, nato il 10 gennaio 2025.

La Salemi sta spettando che il bimbo dica 'mamma'

Il piccolo nato dalla relazione con Pierpaolo Pretelli, già papà di Leonardo, avuto da Ariadna Romero, ha iniziato a parlare e a camminare. ''Ha già detto 'papà', ma non 'mamma'''. Giulia non vede l'ora di sentire la famosa parola e ha promesso ai followers che appena Kian la pronuncerà proverà a riprenderlo. Nel frattempo la coppia ha deciso di anticipare l'iscrizione all'asilo nido.

Giulia Salemi con Pierpaolo Preteli e Kian

''Doveva iniziare a settembre, ma lo abbiamo visto pronto e quindi sta già andando. Lui è molto socievole, curioso e ama giocare con i bimbi, quindi a casa era 'sacrificato'''ha spiegato la Salemi. Una decisione presa in accordo che Pier che è un papà molto presente.