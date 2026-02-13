Wanda Nara e l'ex marito Maxi Lopez dopo anni di tensione passeranno San Valentino insieme: ecco come

La 39enne si mostra sui social insieme al calciatore da cui ha avuto tre figli

I due nel 2025 si sono riavvicinati grazie ad un celebre programma tv

Wanda Nara e l'ex marito Maxi López, dopo anni di tensioni, trascorreranno insieme il giorno di San Valentino. La coppia, separata dal 2013, ha tre figli: Valentino, Benedicto e Constantino. Ecco cosa farà il 14 febbraio.

Maxi Lopez e Wanda Nara insieme nella cucina di lei

La coppia sarà tra i protagonisti del Festival del Banco Nacion, famoso evento che si terrà nel weekend a Buenos Aires. I due hanno sponsorizzato la giornata con un simpatico video su Instagram: ''Maxi sai cosa stavo pensando? Che era ovvio che mi avresti invitata ad un appuntamento nel giorno degli innamorati!'' esordisce Wanda. Maxi Lopez è nella cucina dell'ex moglie, scherzano e preparano biscotti. La coppia dopo anni di tensioni ha raggiunto una tregua, culminata nel 2025 con la partecipazione di lui a MasterChef Argentina come concorrente mentre Wanda era la conduttrice.

La coppia ha ritrovato un rapporto sereno dopo anni di tensioni

Nel 2024 è stato siglato un importante accordo economico, chiudendo le vecchie dispute post-divorzio. Il matrimonio era finito nel 2013 dopo il tradimento di lei con Mauro Icardi, allora compagno di squadra di López alla Sampdoria. Anche il matrimonio con Icardi si è chiuso nel 2025.