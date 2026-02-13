Jacqueline Luna Di Giacomo fa una richiesta originale a Ultimo per San Valentino: guarda

La figlia di Heather Parisi smentisce le voci di crisi con una storia sui social

Si tratta di un suggerimento al compagno per il regalo di San Valentino

Altro che crisi, Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo sono pronti per San Valentino. Da tempo circolano delle voci su una presunta crisi nella relazione tra il cantante, all’anagrafe Niccolò Moriconi, e la figlia di Heather Parisi. La coppia però continua a smentire.

La storia di Jacqueline per Ultimo

A dimostrarlo è la storia che la Di Giacomo ha postato relativa a San Valentino, la festa degli innamorati che si celebra ogni anno il 14 febbraio. U breve video con un cavallo, animale molto amato dall’influencer, accompagnato dalla scritta “semplice idea regalo per San Valentino”. “Io te la butto lì”, ha scritto Jacqueline taggando Ultimo.

La coppia ha un figlio di un anno Enea

Nessuna distanza, anzi, i due si preparano a festeggiare l'amore insieme al piccolo Enea di un anno.