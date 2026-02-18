Stitichezza, difetti e distrazione: Chanel Totti si presenta e risponde alle domande di ‘Pechino Express’

La 18enne, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, è tra i concorrenti della nuova edizione del reality

Insieme a Filippo Laurino, figlio della manager di sua madre, forma la coppia de “I Raccomandati”

In una clip di presentazione condivisa dai profili social del programma, i due parlano un po’ di loro

Chanel Totti si è presentata in una clip condivisa dai profili social ufficiali di Pechino Express.

La 18enne (ha compiuto la maggior età nel maggio del 2025) è infatti una delle protagoniste dell’edizione del reality in partenza il prossimo 12 marzo (e visibile su Sky e NOW).

Insieme all’amico d’infanzia Filippo Laurino, figlio della storica manager di sua mamma Ilary Blasi (ovvero Graziella Lopedota), forma la coppia de “I Raccomandati”.

Chanel Totti, 18 anni, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, nella clip di presentazione della nuova edizione di "Pechino Express"

Nel breve video le viene chiesto il segno zodiacale, ovvero Toro (Filippo è invece Sagittario). Lui spiega che di carattere sono entrambi “distratti”, la figlia di Francesco Totti conferma.

Quando gli viene domandato chi abbia gli occhi più azzurri, Chanel replica: “Io”. Filippo non è però pienamente convinto che sia proprio così.

Chanel secondo Filippo è "pigra"

Sui difetti che meno sopportano l’uno dell’altro, Filippo cita “la pigrizia”, Chanel il fatto che lui sia “molto testardo”.

Non hanno problemi ad andare di corpo. Gli viene domandato chi di loro sia “stitico”. “Io assolutamente no”, ride Chanel. Lo stesso vale per lui.

Filippo è il figlio della storica manager di Ilary Blasi, ma anche di altri volti dello spettacolo come Michelle Hunziker

Nella puntata in cui vengono mixate le coppie, Totti vorrebbe essere accoppiata al comico Biagio Izzo (che partecipa con Francesco Paolantoni) mentre Laurino con la modella argentina Camila Solórzano.

Gli viene infine chiesto anche di fare un urlo.

A Chanel è stato chiesto anche di fare un urlo

Il reality – registrato alla fine dello scorso anno – porterà i concorrenti ad attraversare tre paesi asiatici: Indonesia, Cina e Giappone.

Al timone della trasmissione ci sarà sempre Costantino Della Gherardesca, affiancato però dal comico Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda.

TUTTE LE COPPIE DI PECHINO EXPRESS 2026

Gli Spassusi: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni

I Raccomandati: Chanel Totti e Filippo Laurino

Le DJ: Jo Squillo e Michelle Masullo

Le Albiceleste: Candelaria e Camila Solórzano

I Rapper: Dani Faiv e Tony 2Milli

I Veloci: Fiona May e Patrick Stevens

Gli Ex: Steven Basalari e Viviana Vizzini

I Creator: Elisa Maino e Mattia Stanga

I Comedian: Tay Vines e Assane Diop

Le Biondine: Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani