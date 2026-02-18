''Eleonora è la mia compagna e anche la mia migliore amica'': Fabio Troiano parla dell’amore con la Pedron, che dura da quasi sette anni

Ospite de “La Volta Buona”, l’attore ha spiegato che tipo di rapporto ha con la compagna

Lui e l’ex Miss Italia, 43 anni, sono davvero complici: insieme parlano di tutto

Poi il 51enne rivela anche un “difetto” della sua dolce metà

Fabio Troiano ha spiegato che Eleonora Pedron non è solo la sua compagna, ma anche la sua migliore amica.

L’attore, 51 anni, ospite de “La Volta Buona” mercoledì 18 febbraio, ha parlato del rapporto con l’ex Miss Italia (eletta reginetta di bellezza nel 2002), a cui è legato da quasi sette anni ormai.

“Eleonora che è la mia compagna. Oltre a essere la mia compagna è anche la mia migliore amica”, ha fatto sapere.

Fabio Troiano, 51 anni, ha spiegato che la compagna Eleonora Pedron è anche la sua "migliore amica"

I due non hanno segreti l’uno per l’altro: “Perché io penso che in una relazione nel momento in cui riesci a dirti tutto, a parlarti...”.

Sul ledwall appare una foto della coppia, Troiano – protagonista del film in uscita al cinema “Jastimari - Il Rifugio” –scherza: “E' la bella della coppia diciamo. La parte bella della coppia”.

“E’ sicuramente anche una mia amica perché mi confido, parlo, le chiedo suggerimenti. Abbiamo molta complicità”.

Eleonora, 43 anni, e Fabio sono una coppia da quasi sette anni ormai

Stanno insieme da “quasi sette anni”. Non è poco: “Dicono la crisi dei sette anni”, scherza Fabio.

Come tutte le coppie, capita anche a loro di litigare: “E’ giusto litigare, litighiamo, poi facciamo subito pace”.

Interrogato su un difetto di Eleonora, 43 anni – che è mamma di due bambini, Ines, 16 anni, e Leon, 15, avuti insieme all’ex campione di MotoGP Max Biaggi – ha detto: “Sì, il difetto che ha però in realtà è un difetto che poi alla fine non è un difetto, si ritorce contro di me, perché vuole sempre avere ragione […] la cosa incredibile è che la maggior parte delle volte io mi preparo un discorso, faccio tutto, dico adesso… e poi ha ragione lei”.