''Devota al ruolo di mamma'': Cristina Marino svela cosa farebbe se non riuscisse a seguire come desidera i due figli

E’ pazza di Nina Speranza e Noè Roberto, 5 e 3 anni, avuti dal marito Luca Argentero, 44 anni

La 34enne ha ripreso a lavorare da attrice, ha anche affiancato il consorte della serie tv Sky Avvocato Ligas

Si sono conosciuti sul set di “Vacanze ai Caraibi” nel 2015. Ora sono tornati a essere insieme davanti a una cinepresa per la serie tv Sky Avvocato Ligas. Cristina Marino racconta a F com’è stato recitare con Luca Argentero, sposato nel 2021. Non solo, tornata a fare l’attrice, dopo una lunga pausa maternità, svela cosa farebbe se non riuscisse a seguire i due figli avuti dal 44enne, Nina Speranza e Noè Roberto, 5 e 3 anni. “Devota al ruolo di mamma”, sottolinea la 34enne.

“Di base è più difficile stare sul set con una persona a cui sei legata. Mi sento più in imbarazzo, più sotto pressione. Come se fossi a casa sua. E' difficile essere la moglie dell’attore protagonista. Quando c’è lui, sono un po’ meno esuberante. Però, lavorare insieme è anche comodo”. Nelle pause organizzano la loro vita.

Cristina con lui vicino al lavoro resta seria: “Perché Luca è un secchione, sempre molto concentrato. Io ho appena cominciato mentre lui sono vent’anni che recita. Siamo molto affini nelle nostre diversità: io sono frizzante, lui è tanto torinese, anche se ha un animo rock&roll fighissimo. E poi è il mio migliore amico, la persona con cui mi diverto di più”. Argentero “è proprio l’uomo che piace a me. Siamo in una sinergia pazzesca: amiamo le stesse cose, ragioniamo nello stesso modo”.

“Luca mi prende in giro perché dico sempre che voglio rinascere marito di Cristina Marino… nel senso che io mi piaccio tantissimo, mi voglio proprio bene. Sono coerente, non racconto una versione di me che non esiste. O ti piaccio, o ti sto tremendamente antipatica, mi prendo i rischi di questa possibilità”, chiarisce la Marino.

Essere madre per lei viene prima di tutto: “Io sono devota al mio ruolo di mamma, sono onnipresente, me li porto dappertutto. Il mestiere dell’attrice non combacia perfettamente con una famiglia e noi vogliamo stare sempre uniti. Ho sacrificato la mia esperienza nel cinema per questo. Adesso ci proverò, ma qualora non riuscissi a essere tranquilla rispetto all’organizzazione della mia famiglia rinuncerò a qualcosa, con la serenità di sapere che l’ho fatto per una causa molto bella”. Niente cicogna numero tre in programma per Cristina: “Sono in un momento di equilibrio perfetto. Adesso sto bene così, più avanti non so”.